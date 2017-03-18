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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:54
baraka написав:
Многие сейчас спешат купить так как:1) доллар обесценивается, надо распечатывать матрасы и копать под грушей
2) потом будет дороже(ну, с каждого утюга же говорят)
3) мало того, что дороже, так еще и могут спросить "где взял?" и не дать купить
Никто законов не читает, а если и читает, то не верит, что так оно и будет ибо понимают кто у власти.
Так что сейчас идет загон баранов капитальный. Но он же скоро закончится, загонять будет некого уже.
какое утверждение вы подтверждаете/опровергаете ?[/quote]
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Додано: Суб 04 вер, 2021 08:13
remark написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry
З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН?
На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними гроШтма
Жодним чином не вплине.
Не переймайтесь, купляйте, доки ціни не вийшли на рівень 2013. Якщо Вам треба.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 08:19
baraka написав:
финмон интересует происхождение денег. Но если вы покупаете наликом, то фин мон никак об этой операции не узнает
3) вот налоговую могло бы заинтересовать, но 50к, имхо маловато. С чего именно вы были бы интересны им (тем более, если вы показываете доходы отличные от 0) ?
4) я обоснованно сомневаюсь, что налоговая амнистия заработает (то есть никакого выхлопа не даст).
но в целом - наше недо-государство будет пытаться больше подоить граждан
Навіть якщо ви купляєте квартиру за готівку - нотаріус зобов'язаний дати інформацію в податкову інспекцію. Повірте, він її дає)))
Просто в податковій кавардак, ніхто нічого не робить.
Нація селян і сантехніків(((
Я сам ходив в податкову, щоб заплатити податки на свої м2. Виявилось, що я донині числюсь на адресі, на якій я жив багато-багато років назад. Очевидно, листи приходили туди.
За три тижня - донині немає з податкової листа))) хоч повторно йди)))
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Додано: Суб 04 вер, 2021 08:23
Vlad442 написав: remark написав:
Виходить, що купувати будуть тільки підприємці та айтішніки, але не всі захочуть бабушатніки та інше фу-фу.
Посмотришь декларации прокуроров, так у всех жены передпринимательницы-айтишницы...
Если начнут жестко мониторить расходы, то количество фиктивных единщиков увеличится.
Не почнуть.
Зепіли - самі себе кошмарити????
Навіть не думайте.
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