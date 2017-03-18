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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8468846984708471

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 76
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
20%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 07:54

  baraka написав: Многие сейчас спешат купить так как:
1) доллар обесценивается, надо распечатывать матрасы и копать под грушей
2) потом будет дороже(ну, с каждого утюга же говорят)
3) мало того, что дороже, так еще и могут спросить "где взял?" и не дать купить
Никто законов не читает, а если и читает, то не верит, что так оно и будет ибо понимают кто у власти.
Так что сейчас идет загон баранов капитальный. Но он же скоро закончится, загонять будет некого уже.


какое утверждение вы подтверждаете/опровергаете ?[/quote]

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 08:13

  remark написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry
З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН?
На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними гроШтма

Жодним чином не вплине.
Не переймайтесь, купляйте, доки ціни не вийшли на рівень 2013. Якщо Вам треба.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 08:19

  baraka написав:финмон интересует происхождение денег. Но если вы покупаете наликом, то фин мон никак об этой операции не узнает
3) вот налоговую могло бы заинтересовать, но 50к, имхо маловато. С чего именно вы были бы интересны им (тем более, если вы показываете доходы отличные от 0) ?
4) я обоснованно сомневаюсь, что налоговая амнистия заработает (то есть никакого выхлопа не даст).

но в целом - наше недо-государство будет пытаться больше подоить граждан

Навіть якщо ви купляєте квартиру за готівку - нотаріус зобов'язаний дати інформацію в податкову інспекцію. Повірте, він її дає)))
Просто в податковій кавардак, ніхто нічого не робить.
Нація селян і сантехніків(((

Я сам ходив в податкову, щоб заплатити податки на свої м2. Виявилось, що я донині числюсь на адресі, на якій я жив багато-багато років назад. Очевидно, листи приходили туди.
За три тижня - донині немає з податкової листа))) хоч повторно йди)))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 08:23

  Vlad442 написав:
  remark написав:Виходить, що купувати будуть тільки підприємці та айтішніки, але не всі захочуть бабушатніки та інше фу-фу.

Посмотришь декларации прокуроров, так у всех жены передпринимательницы-айтишницы...

Если начнут жестко мониторить расходы, то количество фиктивных единщиков увеличится.

Не почнуть.
Зепіли - самі себе кошмарити????
Навіть не думайте.
Frant
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