Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав: Многие сейчас спешат купить так как: 1) доллар обесценивается, надо распечатывать матрасы и копать под грушей 2) потом будет дороже(ну, с каждого утюга же говорят) 3) мало того, что дороже, так еще и могут спросить "где взял?" и не дать купить Никто законов не читает, а если и читает, то не верит, что так оно и будет ибо понимают кто у власти. Так что сейчас идет загон баранов капитальный. Но он же скоро закончится, загонять будет некого уже.
какое утверждение вы подтверждаете/опровергаете ?[/quote]
remark написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН? На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними гроШтма
Жодним чином не вплине. Не переймайтесь, купляйте, доки ціни не вийшли на рівень 2013. Якщо Вам треба.
baraka написав:финмон интересует происхождение денег. Но если вы покупаете наликом, то фин мон никак об этой операции не узнает 3) вот налоговую могло бы заинтересовать, но 50к, имхо маловато. С чего именно вы были бы интересны им (тем более, если вы показываете доходы отличные от 0) ? 4) я обоснованно сомневаюсь, что налоговая амнистия заработает (то есть никакого выхлопа не даст).
но в целом - наше недо-государство будет пытаться больше подоить граждан
Навіть якщо ви купляєте квартиру за готівку - нотаріус зобов'язаний дати інформацію в податкову інспекцію. Повірте, він її дає))) Просто в податковій кавардак, ніхто нічого не робить. Нація селян і сантехніків(((
Я сам ходив в податкову, щоб заплатити податки на свої м2. Виявилось, що я донині числюсь на адресі, на якій я жив багато-багато років назад. Очевидно, листи приходили туди. За три тижня - донині немає з податкової листа))) хоч повторно йди)))
remark написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН? На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними гроШтма
Жодним чином не вплине. Не переймайтесь, купляйте, доки ціни не вийшли на рівень 2013. Якщо Вам треба.
Здається, що вони вже досягли цін 2013 року, можливо ідуть на 2007-2008 роки.