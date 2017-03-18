Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав: Многие сейчас спешат купить так как: 1) доллар обесценивается, надо распечатывать матрасы и копать под грушей 2) потом будет дороже(ну, с каждого утюга же говорят) 3) мало того, что дороже, так еще и могут спросить "где взял?" и не дать купить Никто законов не читает, а если и читает, то не верит, что так оно и будет ибо понимают кто у власти. Так что сейчас идет загон баранов капитальный. Но он же скоро закончится, загонять будет некого уже.
какое утверждение вы подтверждаете/опровергаете ?[/quote]
remark написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН? На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними гроШтма
Жодним чином не вплине. Не переймайтесь, купляйте, доки ціни не вийшли на рівень 2013. Якщо Вам треба.
baraka написав:финмон интересует происхождение денег. Но если вы покупаете наликом, то фин мон никак об этой операции не узнает 3) вот налоговую могло бы заинтересовать, но 50к, имхо маловато. С чего именно вы были бы интересны им (тем более, если вы показываете доходы отличные от 0) ? 4) я обоснованно сомневаюсь, что налоговая амнистия заработает (то есть никакого выхлопа не даст).
но в целом - наше недо-государство будет пытаться больше подоить граждан
Навіть якщо ви купляєте квартиру за готівку - нотаріус зобов'язаний дати інформацію в податкову інспекцію. Повірте, він її дає))) Просто в податковій кавардак, ніхто нічого не робить. Нація селян і сантехніків(((
Я сам ходив в податкову, щоб заплатити податки на свої м2. Виявилось, що я донині числюсь на адресі, на якій я жив багато-багато років назад. Очевидно, листи приходили туди. За три тижня - донині немає з податкової листа))) хоч повторно йди)))
remark написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН? На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними гроШтма
Жодним чином не вплине. Не переймайтесь, купляйте, доки ціни не вийшли на рівень 2013. Якщо Вам треба.
Здається, що вони вже досягли цін 2013 року, можливо ідуть на 2007-2008 роки.
remark написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН? На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними грошима, що будуть робити продавани зі своїми хотєлками, вже звикли до росту, навіть в голосовалці 9% хоче вище 1800у.є за метр, хто у них буде купувати, де візьметься така кількість покупанів з прозорими кейсами?
Просто не обращайте внимания. Норму покупать недвижимость по безналу имеем давно
Ну может у какого фермера стоящего на городе раком 25 часов в сутки прижмут и всё заберут при попытке купить ржавый велосипед Украина на не задекларированные средства.
ПС Пару лет назад инвестировал в первичку и неожиданно финмониторинг не разрешил моему банку провести транзакцию. Так менеджер ОП буквально пошагово рассказывала в какой банк ехать какую дверь открывать к кому подходить. Там финмониторинг (аудитор банка) был правильно заинтересован по вопросу отмывания нетрудовых доходов граждан.
Украина это слова украсть. Это может прекратить только Ганс с нагайкой.
UA написав: ПС Пару лет назад инвестировал в первичку и неожиданно финмониторинг не разрешил моему банку провести транзакцию. Так менеджер ОП буквально пошагово рассказывала в какой банк ехать какую дверь открывать к кому подходить. Там финмониторинг (аудитор банка) был правильно заинтересован по вопросу отмывания нетрудовых доходов граждан.
Украина это слова украсть. Это может прекратить только Ганс с нагайкой.
Хороший рассказ, жаль только - враньё
Ни в одном банке не будут вписыватся за левого чувака с улицы в вопросах фин.мониторинга
Потому как, цена вопроса фин.мониторинга - штраф в размере 1% от уставного фонда банка
UA написав: ПС Пару лет назад инвестировал в первичку и неожиданно финмониторинг не разрешил моему банку провести транзакцию. Так менеджер ОП буквально пошагово рассказывала в какой банк ехать какую дверь открывать к кому подходить. Там финмониторинг (аудитор банка) был правильно заинтересован по вопросу отмывания нетрудовых доходов граждан.
Украина это слова украсть. Это может прекратить только Ганс с нагайкой.
Хороший рассказ, жаль только - враньё
Ни в одном банке не будут вписыватся за левого чувака с улицы в вопросах фин.мониторинга
Потому как, цена вопроса фин.мониторинга - штраф в размере 1% от уставного фонда банка
В ОП действительно хорошо знают, как проложить русло потока ден средств от покупателя к застройщику и говорят в какой банк, сколько раз сходить, с какими документами и т.д. Потом можно по этому же пути сходить при покупке авто, например. А тыкать человеку в лицо свое "вранье" - так может сначала сходить в оп и пробить как будет решаться вопрос, если нужно купить объект за три-пять-семь?
Прочел название - возрадовался. Вот она - ПЕРЕМОГА! Но прочел содержание - суцільна зрада. Пример того, как читателям заголовков новостных лент искажают реальность. ЗЫ: на этот аспект обращаю внимание много лет - ситуация все хуже и хуже. Сумно.