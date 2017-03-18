gonchik74 написав:pesikot написав:UA написав:
ПС Пару лет назад инвестировал в первичку и неожиданно финмониторинг не разрешил моему банку провести транзакцию. Так менеджер ОП буквально пошагово рассказывала в какой банк ехать какую дверь открывать к кому подходить.
Там финмониторинг (аудитор банка) был правильно заинтересован по вопросу отмывания нетрудовых доходов граждан.
Украина это слова украсть.
Это может прекратить только Ганс с нагайкой.
Хороший рассказ, жаль только - враньё
Ни в одном банке не будут вписыватся за левого чувака с улицы в вопросах фин.мониторинга
Потому как, цена вопроса фин.мониторинга - штраф в размере 1% от уставного фонда банка
В ОП действительно хорошо знают, как проложить русло потока ден средств от покупателя к застройщику и говорят в какой банк, сколько раз сходить, с какими документами и т.д. Потом можно по этому же пути сходить при покупке авто, например. А тыкать человеку в лицо свое "вранье" - так может сначала сходить в оп и пробить как будет решаться вопрос, если нужно купить объект за три-пять-семь?
Кажется, вы прочитали слова, но не поняли предложения