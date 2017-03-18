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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 04 вер, 2021 15:07
gonchik74 написав: pesikot написав: UA написав:
ПС Пару лет назад инвестировал в первичку и неожиданно финмониторинг не разрешил моему банку провести транзакцию. Так менеджер ОП буквально пошагово рассказывала в какой банк ехать какую дверь открывать к кому подходить. Там финмониторинг (аудитор банка) был правильно заинтересован по вопросу отмывания нетрудовых доходов граждан
.
Украина это слова украсть.
Это может прекратить только Ганс с нагайкой.
Хороший рассказ, жаль только - враньё
Ни в одном банке не будут вписыватся за левого чувака с улицы в вопросах фин.мониторинга
Потому как, цена вопроса фин.мониторинга - штраф в размере 1% от уставного фонда банка
В ОП действительно хорошо знают, как проложить русло потока ден средств от покупателя к застройщику и говорят в какой банк, сколько раз сходить, с какими документами и т.д. Потом можно по этому же пути сходить при покупке авто, например. А тыкать человеку в лицо свое "вранье" - так может сначала сходить в оп и пробить как будет решаться вопрос, если нужно купить объект за три-пять-семь?
Кажется, вы прочитали слова, но не поняли предложения
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Додано: Суб 04 вер, 2021 15:30
pesikot написав: UA написав:
ПС Пару лет назад инвестировал в первичку и неожиданно финмониторинг не разрешил моему банку провести транзакцию. Так менеджер ОП буквально пошагово рассказывала в какой банк ехать какую дверь открывать к кому подходить. Там финмониторинг (аудитор банка) был правильно заинтересован по вопросу отмывания нетрудовых доходов граждан
.
Украина это слова украсть.
Это может прекратить только Ганс с нагайкой.
Хороший рассказ, жаль только - враньё
Ни в одном банке не будут вписыватся за левого чувака с улицы в вопросах фин.мониторинга
Потому как, цена вопроса фин.мониторинга - штраф в размере 1% от уставного фонда банка
Зачем так громко кричать, что вы не покупали в последние годы первичку?
И авто из салона пожалуй тоже не приобретали.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 15:44
UA написав:
Зачем так громко кричать, что вы не покупали в последние годы первичку?
И авто из салона пожалуй тоже не приобретали.
действительно зачем так палитесь?
в любом ОП и автосалоне вам заранее скажут как правильно провести платеж(и) чтобы финмон не возбудился
а решать ваши проблемы постфактум будет сотрудник ОП с финмоном... бггг...
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Додано: Суб 04 вер, 2021 16:42
UA написав:
Зачем так громко кричать, что вы не покупали в последние годы первичку?
И авто из салона пожалуй тоже не приобретали.
То есть, вы ничего не покупали. А вся история - враньё
Иначе, зачем так громко кричать, что вы что-то там покупали ...
Только ради того, что фин.мониторинг можно обойти за взятку. Но это враньё
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Додано: Суб 04 вер, 2021 16:53
pesikot написав: UA написав:
Зачем так громко кричать, что вы не покупали в последние годы первичку?
И авто из салона пожалуй тоже не приобретали.
То есть, вы ничего не покупали. А вся история - враньё
Иначе, зачем так громко кричать, что вы что-то там покупали ...
Только ради того, что фин.мониторинг можно обойти за взятку. Но это враньё
Зайдете в любой ОП там вам дадут исчерпывающий список банков в которых нужно им платить.
Если бы финмон жестко заработал, продажи первички сложились бы в разы.
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