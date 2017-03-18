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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8469847084718472

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 76
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
20%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 15:07

  gonchik74 написав:
  pesikot написав:
  UA написав:
ПС Пару лет назад инвестировал в первичку и неожиданно финмониторинг не разрешил моему банку провести транзакцию. Так менеджер ОП буквально пошагово рассказывала в какой банк ехать какую дверь открывать к кому подходить.
Там финмониторинг (аудитор банка) был правильно заинтересован по вопросу отмывания нетрудовых доходов граждан. :mrgreen:

Украина это слова украсть.
Это может прекратить только Ганс с нагайкой.

Хороший рассказ, жаль только - враньё :)

Ни в одном банке не будут вписыватся за левого чувака с улицы в вопросах фин.мониторинга

Потому как, цена вопроса фин.мониторинга - штраф в размере 1% от уставного фонда банка

В ОП действительно хорошо знают, как проложить русло потока ден средств от покупателя к застройщику и говорят в какой банк, сколько раз сходить, с какими документами и т.д. Потом можно по этому же пути сходить при покупке авто, например. А тыкать человеку в лицо свое "вранье" - так может сначала сходить в оп и пробить как будет решаться вопрос, если нужно купить объект за три-пять-семь?

Кажется, вы прочитали слова, но не поняли предложения
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 15:30

  pesikot написав:
  UA написав:
ПС Пару лет назад инвестировал в первичку и неожиданно финмониторинг не разрешил моему банку провести транзакцию. Так менеджер ОП буквально пошагово рассказывала в какой банк ехать какую дверь открывать к кому подходить.
Там финмониторинг (аудитор банка) был правильно заинтересован по вопросу отмывания нетрудовых доходов граждан. :mrgreen:

Украина это слова украсть.
Это может прекратить только Ганс с нагайкой.

Хороший рассказ, жаль только - враньё :)

Ни в одном банке не будут вписыватся за левого чувака с улицы в вопросах фин.мониторинга

Потому как, цена вопроса фин.мониторинга - штраф в размере 1% от уставного фонда банка

Зачем так громко кричать, что вы не покупали в последние годы первичку? :mrgreen:
И авто из салона пожалуй тоже не приобретали.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Зачем так громко кричать, что вы не покупали в последние годы первичку?
И авто из салона пожалуй тоже не приобретали.

действительно зачем так палитесь?
в любом ОП и автосалоне вам заранее скажут как правильно провести платеж(и) чтобы финмон не возбудился
а решать ваши проблемы постфактум будет сотрудник ОП с финмоном... бггг...
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 16:42

  UA написав:Зачем так громко кричать, что вы не покупали в последние годы первичку? :mrgreen:
И авто из салона пожалуй тоже не приобретали.

То есть, вы ничего не покупали. А вся история - враньё

Иначе, зачем так громко кричать, что вы что-то там покупали ...

Только ради того, что фин.мониторинг можно обойти за взятку. Но это враньё
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 16:53

  pesikot написав:
  UA написав:Зачем так громко кричать, что вы не покупали в последние годы первичку? :mrgreen:
И авто из салона пожалуй тоже не приобретали.

То есть, вы ничего не покупали. А вся история - враньё

Иначе, зачем так громко кричать, что вы что-то там покупали ...

Только ради того, что фин.мониторинг можно обойти за взятку. Но это враньё

Зайдете в любой ОП там вам дадут исчерпывающий список банков в которых нужно им платить.
Если бы финмон жестко заработал, продажи первички сложились бы в разы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Зайдете в любой ОП там вам дадут исчерпывающий список банков в которых нужно им платить.

вам не дали?

UA писал(а): "Пару лет назад инвестировал в первичку и неожиданно финмониторинг не разрешил моему банку провести транзакцию. Так менеджер ОП буквально пошагово рассказывала в какой банк ехать какую дверь открывать к кому подходить."

"практик"-сказочник, пеши исчо)

ПС: кстати уже выяснили что означает маркировка на автоматах в щитке? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 17:39

  pesikot написав:
  UA написав:Зачем так громко кричать, что вы не покупали в последние годы первичку? :mrgreen:
И авто из салона пожалуй тоже не приобретали.

То есть, вы ничего не покупали. А вся история - враньё

Иначе, зачем так громко кричать, что вы что-то там покупали ...

Только ради того, что фин.мониторинг можно обойти за взятку. Но это враньё


Я недавно покупал квартиру и машину. Причём, по перечислению из Америки.
Докладываю.
Даю поручение в американский банк перечислить со своего счета некую сумму на свой счет в украинский. Имя и там, и там мое. Сразу со мной связывается американский банк с вопросом, а на что я хочу использовать эти средства. Можно указать цель устно, письменно, а еще лучше скинуть им копию контракта.
Украинский банк требует представить документ о происхождении у меня средств за рубежом. Типа справка с места работы - сколько времени, размер з/п, выписка с брокерского или инвестиционного счета и т.д.
Представляешь эти документы и никаких вопросов или задержек со стороны финмониторинга. Бабло через пару дней здесь. Можно получать наличными или оплачивать по перечислению уже без всяких вопросов. 8)
Намного удобнее и безопаснее, чем возить нал в трусах. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 17:47

  UA написав:Если бы финмон жестко заработал, продажи первички сложились бы в разы.


Не надо забывать, что финмон это детище Америки и его главная задача не допускать финансирования терроризма. Т.е. установить, не получил ли ты деньги от террористов, не финансируешь ли ты терроризм и не отмываешь ли ты средства, предназначенные для террористов.
Если вы не связаны с терроризмом, не бойтесь финмона и смело посылайте его нах.
Всё остальное это не его дело. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:17

  kingkongovets написав:Фонтан знову працює!

Про це повідомив Кличко та нагадав, що Арсенальна площа - це пішохідна зона.

ЧСВ Печерськ

https://fb.watch/7P1sk38Sbp/

Обнесли столбиками со всех сторон. И правильно сделали.
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