Додано: Суб 04 вер, 2021 17:39

pesikot написав: UA написав: Зачем так громко кричать, что вы не покупали в последние годы первичку?

И авто из салона пожалуй тоже не приобретали. Зачем так громко кричать, что вы не покупали в последние годы первичку?И авто из салона пожалуй тоже не приобретали.

То есть, вы ничего не покупали. А вся история - враньё



Иначе, зачем так громко кричать, что вы что-то там покупали ...



Только ради того, что фин.мониторинг можно обойти за взятку. Но это враньё То есть, вы ничего не покупали. А вся история - враньёИначе, зачем так громко кричать, что вы что-то там покупали ...Только ради того, что фин.мониторинг можно обойти за взятку. Но это враньё

Я недавно покупал квартиру и машину. Причём, по перечислению из Америки.Докладываю.Даю поручение в американский банк перечислить со своего счета некую сумму на свой счет в украинский. Имя и там, и там мое. Сразу со мной связывается американский банк с вопросом, а на что я хочу использовать эти средства. Можно указать цель устно, письменно, а еще лучше скинуть им копию контракта.Украинский банк требует представить документ о происхождении у меня средств за рубежом. Типа справка с места работы - сколько времени, размер з/п, выписка с брокерского или инвестиционного счета и т.д.Представляешь эти документы и никаких вопросов или задержек со стороны финмониторинга. Бабло через пару дней здесь. Можно получать наличными или оплачивать по перечислению уже без всяких вопросов.Намного удобнее и безопаснее, чем возить нал в трусах.