Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав: ПС Пару лет назад инвестировал в первичку и неожиданно финмониторинг не разрешил моему банку провести транзакцию. Так менеджер ОП буквально пошагово рассказывала в какой банк ехать какую дверь открывать к кому подходить. Там финмониторинг (аудитор банка) был правильно заинтересован по вопросу отмывания нетрудовых доходов граждан.
Украина это слова украсть. Это может прекратить только Ганс с нагайкой.
Хороший рассказ, жаль только - враньё
Ни в одном банке не будут вписыватся за левого чувака с улицы в вопросах фин.мониторинга
Потому как, цена вопроса фин.мониторинга - штраф в размере 1% от уставного фонда банка
В ОП действительно хорошо знают, как проложить русло потока ден средств от покупателя к застройщику и говорят в какой банк, сколько раз сходить, с какими документами и т.д. Потом можно по этому же пути сходить при покупке авто, например. А тыкать человеку в лицо свое "вранье" - так может сначала сходить в оп и пробить как будет решаться вопрос, если нужно купить объект за три-пять-семь?
Кажется, вы прочитали слова, но не поняли предложения
UA написав: ПС Пару лет назад инвестировал в первичку и неожиданно финмониторинг не разрешил моему банку провести транзакцию. Так менеджер ОП буквально пошагово рассказывала в какой банк ехать какую дверь открывать к кому подходить. Там финмониторинг (аудитор банка) был правильно заинтересован по вопросу отмывания нетрудовых доходов граждан.
Украина это слова украсть. Это может прекратить только Ганс с нагайкой.
Хороший рассказ, жаль только - враньё
Ни в одном банке не будут вписыватся за левого чувака с улицы в вопросах фин.мониторинга
Потому как, цена вопроса фин.мониторинга - штраф в размере 1% от уставного фонда банка
Зачем так громко кричать, что вы не покупали в последние годы первичку? И авто из салона пожалуй тоже не приобретали.
UA написав:Зачем так громко кричать, что вы не покупали в последние годы первичку? И авто из салона пожалуй тоже не приобретали.
действительно зачем так палитесь? в любом ОП и автосалоне вам заранее скажут как правильно провести платеж(и) чтобы финмон не возбудился а решать ваши проблемы постфактум будет сотрудник ОП с финмоном... бггг...
UA написав:Зайдете в любой ОП там вам дадут исчерпывающий список банков в которых нужно им платить.
вам не дали?
UA писал(а): "Пару лет назад инвестировал в первичку и неожиданно финмониторинг не разрешил моему банку провести транзакцию. Так менеджер ОП буквально пошагово рассказывала в какой банк ехать какую дверь открывать к кому подходить."
"практик"-сказочник, пеши исчо)
ПС: кстати уже выяснили что означает маркировка на автоматах в щитке?
UA написав:Зачем так громко кричать, что вы не покупали в последние годы первичку? И авто из салона пожалуй тоже не приобретали.
То есть, вы ничего не покупали. А вся история - враньё
Иначе, зачем так громко кричать, что вы что-то там покупали ...
Только ради того, что фин.мониторинг можно обойти за взятку. Но это враньё
Я недавно покупал квартиру и машину. Причём, по перечислению из Америки. Докладываю. Даю поручение в американский банк перечислить со своего счета некую сумму на свой счет в украинский. Имя и там, и там мое. Сразу со мной связывается американский банк с вопросом, а на что я хочу использовать эти средства. Можно указать цель устно, письменно, а еще лучше скинуть им копию контракта. Украинский банк требует представить документ о происхождении у меня средств за рубежом. Типа справка с места работы - сколько времени, размер з/п, выписка с брокерского или инвестиционного счета и т.д. Представляешь эти документы и никаких вопросов или задержек со стороны финмониторинга. Бабло через пару дней здесь. Можно получать наличными или оплачивать по перечислению уже без всяких вопросов. Намного удобнее и безопаснее, чем возить нал в трусах.
UA написав:Если бы финмон жестко заработал, продажи первички сложились бы в разы.
Не надо забывать, что финмон это детище Америки и его главная задача не допускать финансирования терроризма. Т.е. установить, не получил ли ты деньги от террористов, не финансируешь ли ты терроризм и не отмываешь ли ты средства, предназначенные для террористов. Если вы не связаны с терроризмом, не бойтесь финмона и смело посылайте его нах. Всё остальное это не его дело.