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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 вер, 2021 19:52
airmax78 написав:
Обнесли столбиками со всех сторон. И правильно сделали.
И остановки общественного транспорта со стороны дороги давно пора. Сколько пьяных даунов (и обдолбанных дурочек) уже влетело в них...
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