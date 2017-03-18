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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8470847184728473

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 76
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
20%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:52

  airmax78 написав:Обнесли столбиками со всех сторон. И правильно сделали.


И остановки общественного транспорта со стороны дороги давно пора. Сколько пьяных даунов (и обдолбанных дурочек) уже влетело в них...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

костел

https://youtu.be/h9Ut4UAJ8Z0
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 06:44

Чи не пора прикрити флудьорство пана ККЦ?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 07:57

  Libo написав:
  pesikot написав:
  UA написав:Зачем так громко кричать, что вы не покупали в последние годы первичку? :mrgreen:
И авто из салона пожалуй тоже не приобретали.

То есть, вы ничего не покупали. А вся история - враньё

Иначе, зачем так громко кричать, что вы что-то там покупали ...

Только ради того, что фин.мониторинг можно обойти за взятку. Но это враньё


Я недавно покупал квартиру и машину. Причём, по перечислению из Америки.
Докладываю.

Скільки метрів хата? Скільки метрів взагалі маєш в Україні? Більше 120?

Не забудь амністуватись :mrgreen:

Родина ждет твой вклад ))))
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:41

Ирпенское гетто выходного дня.

https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/5/7306108/

У зв'язку з проведенням веломарафону 5 вересня з 7:00 до 18:00 у столиці перекриють рух транспорту на кількох вулицях.

Деталі: Рух обмежать на таких вулицях:

Академіка Кржижановського;
Василя Степанченка;
Коростенській;
Генерала Наумова;
Робітничій;
бульварі Академіка Вернадського;
ділянках прилеглих вулиць;
Автошляху Р30 (Новоірпінській трасі).
Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.
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