И остановки общественного транспорта со стороны дороги давно пора. Сколько пьяных даунов (и обдолбанных дурочек) уже влетело в них...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 вер, 2021 19:52
Додано: Суб 04 вер, 2021 22:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 05 вер, 2021 07:57
Скільки метрів хата? Скільки метрів взагалі маєш в Україні? Більше 120?
Не забудь амністуватись
Родина ждет твой вклад ))))
Додано: Нед 05 вер, 2021 08:41
Ирпенское гетто выходного дня.
У зв'язку з проведенням веломарафону 5 вересня з 7:00 до 18:00 у столиці перекриють рух транспорту на кількох вулицях.
Деталі: Рух обмежать на таких вулицях:
Академіка Кржижановського;
Василя Степанченка;
Коростенській;
Генерала Наумова;
Робітничій;
бульварі Академіка Вернадського;
ділянках прилеглих вулиць;
Автошляху Р30 (Новоірпінській трасі).
Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.
Додано: Нед 05 вер, 2021 22:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5292246#p5292246
Демура, це ... зРадіо?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|