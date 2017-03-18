Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У зв'язку з проведенням веломарафону 5 вересня з 7:00 до 18:00 у столиці перекриють рух транспорту на кількох вулицях.
Деталі: Рух обмежать на таких вулицях:
Академіка Кржижановського; Василя Степанченка; Коростенській; Генерала Наумова; Робітничій; бульварі Академіка Вернадського; ділянках прилеглих вулиць; Автошляху Р30 (Новоірпінській трасі). Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.
change_pm написав:Скільки метрів хата? Скільки метрів взагалі маєш в Україні? Більше 120?
Не забудь амністуватись
Родина ждет твой вклад ))))
600. Жадность. Это порок. А Христос ведь нас предупреждал ... Заплачу. Родине не жалко. Не врагам же. На этой земле эти люди меня любили, голубили, давали, ублажали... Я налоги честно заплачу, рассмеюсь от счастья и заплачу. (с)
change_pm написав:Скільки метрів хата? Скільки метрів взагалі маєш в Україні? Більше 120?
Не забудь амністуватись
Родина ждет твой вклад ))))
600. Жадность. Это порок. А Христос ведь нас предупреждал ... Заплачу. Родине не жалко. Не врагам же. На этой земле эти люди меня любили, голубили, давали, ублажали... Я налоги честно заплачу, рассмеюсь от счастья и заплачу. (с)
600 метрів вна неньці? Мені особиста інформація не потрібна, просто питаю в "рамках" податкової амністії...
Чьо реально будеш амністуватисть? Податки ж ти всі в Омеригах платив? Чого ше тут відкашлювати?