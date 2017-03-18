шоза паника? Куда бежать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 вер, 2021 08:35
Додано: Пон 06 вер, 2021 08:39
Рост состоялся. Почти все котлованы сделали Х2 за минувшие 1.5 года. Некоторые сделали больше. Понятно что никакого отношения этот рост к росту степени готовности не имеет. Дальше, чтобы расти, нужен стимул. Единственный реальный, который я вижу - это ипотека, которой, пока, нет и которая, пока, вообще никакого влияния не оказывает на цены.
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