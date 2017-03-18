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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8471847284738474

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 77
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
8
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:35

  Первый написав:Тиждень радості. На цьому тижні падіння на -3%
Ура !
Дочекалися
..

шоза паника? Куда бежать?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:39

  change_pm написав:
  Первый написав:Тиждень радості. На цьому тижні падіння на -3%
Ура !

Дочекалися

ЗРадіо. Дякую!

В сенсі падіння? Ти чьо? :shock:

Чи ти про щось інтимно особисте :?: :mrgreen:

Рост состоялся. Почти все котлованы сделали Х2 за минувшие 1.5 года. Некоторые сделали больше. Понятно что никакого отношения этот рост к росту степени готовности не имеет. Дальше, чтобы расти, нужен стимул. Единственный реальный, который я вижу - это ипотека, которой, пока, нет и которая, пока, вообще никакого влияния не оказывает на цены.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:53

  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5292246#p5292246
  bred написав:
  Denik написав:Українці перетворили ринок нерухомості у фондовий...

https://www.youtube.com/watch?v=MSIZ4e-bbxc&t=1665s

Демура, це ... зРадіо?

У Зрадио есть удачные прогнозы по золоту и биткоину. У Демуры удачные прогнозы отсутствуют.
Хотя я, конечно, очень его уважаю за его позицию по Украине.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 09:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Рост состоялся. Почти все котлованы сделали Х2 за минувшие 1.5 года.

Котлованы связаны с РН, но это не цены на недвижимость. Застройщики взвинтили цены не из-за того, что вырос спрос на их продукцию, а из-за возросшей себестоимости и уменьшившегося предложения.
Рынок недвижимости это вторичка с документами.
Вот интересный график, правда не киевский.
https://stroyobzor.ua/ru/kharkov/news-a ... ncii-rynka
Интересный он тем, что цены (не знаю откуда они их берут) совпадают с реальными, по моим наблюдениям, ценами продаж. Во всяком случае не вызывают недоумения, как цифры Домика.
Этот ресурс может вполне получать напрямую данные из агентств с ценами реальных сделок. Тем более, что у них есть инфо про торг и портрет покупателя.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.epravda.com.ua/news/2021/09/6/677509/
Метро на Виноградарь переносят на 2023 год.
Кто вступил в всякие варшавские ?
Да уже перерыв между открытиями станций метро 10 лет.
Киев уверенно превращаеться в столицу банановой республики.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:43

  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2021/09/6/677509/
Метро на Виноградарь переносят на 2023 год.
Кто вступил в всякие варшавские ?
Да уже перерыв между открытиями станций метро 10 лет.
Киев уверенно превращаеться в столицу банановой республики.

Мі адекватні людє, ми не вступаємо, а беремо вже біля старих, слава савку, побудованих транспортних (ШРТ) артерій :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:47

  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2021/09/6/677509/
Метро на Виноградарь переносят на 2023 год.
Кто вступил в всякие варшавские ?
Да уже перерыв между открытиями станций метро 10 лет.
Киев уверенно превращаеться в столицу банановой республики.

Просто метро на Виноградарь не очень нужно. Это маленький бонус инвесторам. Варшавский и так прекрасен, благодаря Ретровилю. Открытие станции метро "Львівська брама", например, в разы большее социальное значение имеет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Открытие станции метро "Львівська брама", например, в разы большее социальное значение имеет.
для кого и для чего?
Там высокая плотность проживания населения? там важные социальные объекты с высоким уровнем посещения? Большая транспортная развязка?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:53

  Serg-ik написав:..для кого и для чего?
Там высокая плотность проживания населения? там важные социальные объекты с высоким уровнем посещения? Большая транспортная развязка?

В смысле "для кого"? Для себя. Зимой Максу приходится спешиваться с колеса, а тут как раз метро под боком.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:01

  airmax78 написав:У Зрадио есть удачные прогнозы по золоту и биткоину


И Тесле. По КРЖН - пока нет, но еще и не вечер

  airmax78 написав:У Демуры удачные прогнозы отсутствуют.
Хотя я, конечно, очень его уважаю за его позицию по Украине.


А Демура просто нашел аудиторию, которая хочет слышать то, что он им рассказывает. И монетизирует ее в хвост и гриву. Тот случай, когда человек несет ахинею, но он не дурак
zРадио
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