Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Тиждень радості. На цьому тижні падіння на -3% Ура !
Дочекалися
ЗРадіо. Дякую!
В сенсі падіння? Ти чьо?
Чи ти про щось інтимно особисте
Рост состоялся. Почти все котлованы сделали Х2 за минувшие 1.5 года. Некоторые сделали больше. Понятно что никакого отношения этот рост к росту степени готовности не имеет. Дальше, чтобы расти, нужен стимул. Единственный реальный, который я вижу - это ипотека, которой, пока, нет и которая, пока, вообще никакого влияния не оказывает на цены.
airmax78 написав:Рост состоялся. Почти все котлованы сделали Х2 за минувшие 1.5 года.
Котлованы связаны с РН, но это не цены на недвижимость. Застройщики взвинтили цены не из-за того, что вырос спрос на их продукцию, а из-за возросшей себестоимости и уменьшившегося предложения. Рынок недвижимости это вторичка с документами. Вот интересный график, правда не киевский. https://stroyobzor.ua/ru/kharkov/news-a ... ncii-rynka Интересный он тем, что цены (не знаю откуда они их берут) совпадают с реальными, по моим наблюдениям, ценами продаж. Во всяком случае не вызывают недоумения, как цифры Домика. Этот ресурс может вполне получать напрямую данные из агентств с ценами реальных сделок. Тем более, что у них есть инфо про торг и портрет покупателя.
Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2021/09/6/677509/ Метро на Виноградарь переносят на 2023 год. Кто вступил в всякие варшавские ? Да уже перерыв между открытиями станций метро 10 лет. Киев уверенно превращаеться в столицу банановой республики.
Мі адекватні людє, ми не вступаємо, а беремо вже біля старих, слава савку, побудованих транспортних (ШРТ) артерій
Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2021/09/6/677509/ Метро на Виноградарь переносят на 2023 год. Кто вступил в всякие варшавские ? Да уже перерыв между открытиями станций метро 10 лет. Киев уверенно превращаеться в столицу банановой республики.
Просто метро на Виноградарь не очень нужно. Это маленький бонус инвесторам. Варшавский и так прекрасен, благодаря Ретровилю. Открытие станции метро "Львівська брама", например, в разы большее социальное значение имеет.