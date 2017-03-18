Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Тиждень радості. На цьому тижні падіння на -3% Ура !
Дочекалися
ЗРадіо. Дякую!
В сенсі падіння? Ти чьо?
Чи ти про щось інтимно особисте
Рост состоялся. Почти все котлованы сделали Х2 за минувшие 1.5 года. Некоторые сделали больше. Понятно что никакого отношения этот рост к росту степени готовности не имеет. Дальше, чтобы расти, нужен стимул. Единственный реальный, который я вижу - это ипотека, которой, пока, нет и которая, пока, вообще никакого влияния не оказывает на цены.
airmax78 написав:Рост состоялся. Почти все котлованы сделали Х2 за минувшие 1.5 года.
Котлованы связаны с РН, но это не цены на недвижимость. Застройщики взвинтили цены не из-за того, что вырос спрос на их продукцию, а из-за возросшей себестоимости и уменьшившегося предложения. Рынок недвижимости это вторичка с документами. Вот интересный график, правда не киевский. https://stroyobzor.ua/ru/kharkov/news-a ... ncii-rynka Интересный он тем, что цены (не знаю откуда они их берут) совпадают с реальными, по моим наблюдениям, ценами продаж. Во всяком случае не вызывают недоумения, как цифры Домика. Этот ресурс может вполне получать напрямую данные из агентств с ценами реальных сделок. Тем более, что у них есть инфо про торг и портрет покупателя.
change_pm написав:Скільки метрів хата? Скільки метрів взагалі маєш в Україні? Більше 120?
Не забудь амністуватись
Родина ждет твой вклад ))))
600. Жадность. Это порок. А Христос ведь нас предупреждал ... Заплачу. Родине не жалко. Не врагам же. На этой земле эти люди меня любили, голубили, давали, ублажали... Я налоги честно заплачу, рассмеюсь от счастья и заплачу. (с)
600 метрів вна неньці? Мені особиста інформація не потрібна, просто питаю в "рамках" податкової амністії...
Чьо реально будеш амністуватисть? Податки ж ти всі в Омеригах платив? Чого ше тут відкашлювати?
Нащо йому амністуватись. Податки за нерухомість тільки доведеться платити, а то не такі й великі гроші
Faceless написав:Нащо йому амністуватись. Податки за нерухомість тільки доведеться платити, а то не такі й великі гроші
Я також думаю, нашо Лібо амністуватись, але є й така думка...
Чия переможе - велике питання )))
Декларуванню підлягає нерухоме майно (земельні ділянки, площа яких більше, аніж норма безоплатного передавання, квартира чи квартири площею понад 120 кв. м, житловий будинок чи будинки площею від 240 кв. м, нежитлові будинки некомерційного призначення), рухоме майно (друга та наступні автівки, ювелірні вироби, предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні колекції), грошові заощадження від 400 тисяч гривень та інше (цінні папери, пам’ятні банкноти та монети, частки у майні юридичних осіб, корпоративні права).
Податкова амністія – добровільна, тож українці не зобов’язані декларувати своє майно та заощадження, і жодного покарання за це не передбачено.
Проте, як пояснили ТСН.ua фахівці адвокатського об’єднання «Артіус», особи, які не скористалися правом задекларувати свої активи, будуть вважатися такими, що повідомили орган контролю (податкову) про відсутність у власності активів, придбаних за рахунок доходів, з яких не сплачені податки, або обсяг таких активів не перевищує меж, визначених законом, і не потребує декларування. Тож після проведення декларування, якщо у особи виявлять незадекларовані активи, вона буде змушена відповідати за ухилення від сплати податків.
Якось так, то де правда?
зі. Додам... Навіть, якщо Лібо все заплатив в розмірі 40% в Штатах, він у Україні був повинен подавати декларації і платити 1.5% військового сбору...
Подавав? Платив? 600 кв.м ? = амністуй...
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 06 вер, 2021 11:31, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Открытие станции метро "Львівська брама", например, в разы большее социальное значение имеет.
для кого и для чего? Там высокая плотность проживания населения? там важные социальные объекты с высоким уровнем посещения? Большая транспортная развязка?
Одна из самых высоких в Киеве + институт ортопедии - понятно, что туда потенциальным пациентам тяжело идти пешком от Золотых Ворот или Лукьяновской + детская художественная школа + один из корпусов КНЭУ + дом художников - настоящий магнит всех ценителей живописи + Университет театра + ЖК Ярославов Град, инвесторам которого обещали станцию метро в пешей доступности (в ОП даже рендеры висели) и много чего еще. Многие экскурсии по Киеву начинаются тут. Метро там архиважно.