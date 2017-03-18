RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 84728473847484758476>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 77
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
8
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:39

  change_pm написав:
  Первый написав:Тиждень радості. На цьому тижні падіння на -3%
Ура !

Дочекалися

ЗРадіо. Дякую!

В сенсі падіння? Ти чьо? :shock:

Чи ти про щось інтимно особисте :?: :mrgreen:

Рост состоялся. Почти все котлованы сделали Х2 за минувшие 1.5 года. Некоторые сделали больше. Понятно что никакого отношения этот рост к росту степени готовности не имеет. Дальше, чтобы расти, нужен стимул. Единственный реальный, который я вижу - это ипотека, которой, пока, нет и которая, пока, вообще никакого влияния не оказывает на цены.
airmax78
 
Повідомлень: 39552
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:53

  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5292246#p5292246
  bred написав:
  Denik написав:Українці перетворили ринок нерухомості у фондовий...

https://www.youtube.com/watch?v=MSIZ4e-bbxc&t=1665s

Демура, це ... зРадіо?

У Зрадио есть удачные прогнозы по золоту и биткоину. У Демуры удачные прогнозы отсутствуют.
Хотя я, конечно, очень его уважаю за его позицию по Украине.
airmax78
 
Повідомлень: 39552
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 09:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Рост состоялся. Почти все котлованы сделали Х2 за минувшие 1.5 года.

Котлованы связаны с РН, но это не цены на недвижимость. Застройщики взвинтили цены не из-за того, что вырос спрос на их продукцию, а из-за возросшей себестоимости и уменьшившегося предложения.
Рынок недвижимости это вторичка с документами.
Вот интересный график, правда не киевский.
https://stroyobzor.ua/ru/kharkov/news-a ... ncii-rynka
Интересный он тем, что цены (не знаю откуда они их берут) совпадают с реальными, по моим наблюдениям, ценами продаж. Во всяком случае не вызывают недоумения, как цифры Домика.
Этот ресурс может вполне получать напрямую данные из агентств с ценами реальных сделок. Тем более, что у них есть инфо про торг и портрет покупателя.
Vlad442
 
Повідомлень: 8386
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Открытие станции метро "Львівська брама", например, в разы большее социальное значение имеет.
для кого и для чего?
Там высокая плотность проживания населения? там важные социальные объекты с высоким уровнем посещения? Большая транспортная развязка?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12629
З нами з: 10.06.11
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1438 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:53

  Serg-ik написав:..для кого и для чего?
Там высокая плотность проживания населения? там важные социальные объекты с высоким уровнем посещения? Большая транспортная развязка?

В смысле "для кого"? Для себя. Зимой Максу приходится спешиваться с колеса, а тут как раз метро под боком.
sequence
 
Повідомлень: 5684
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1511 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:01

  airmax78 написав:У Зрадио есть удачные прогнозы по золоту и биткоину


И Тесле. По КРЖН - пока нет, но еще и не вечер

  airmax78 написав:У Демуры удачные прогнозы отсутствуют.
Хотя я, конечно, очень его уважаю за его позицию по Украине.


А Демура просто нашел аудиторию, которая хочет слышать то, что он им рассказывает. И монетизирует ее в хвост и гриву. Тот случай, когда человек несет ахинею, но он не дурак

  sequence написав:
  flyman написав:..
Демура, це ... зРадіо?

когда первый начинал кошмарить, второй еще пешком под стол ходил (ну, или даже не задумывался о квартирке на Минской :) ). Его давно всерьез никто не воспринимает


У меня кошмаринг - не жанр, а ситуативное ожидание по рынку. И вы сами об этом знаете
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11013
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2460 раз.
Подякували: 5403 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:
  Libo написав:
  change_pm написав:Скільки метрів хата? Скільки метрів взагалі маєш в Україні? Більше 120?

Не забудь амністуватись :mrgreen:

Родина ждет твой вклад ))))


600. :!: Жадность. Это порок. :oops:
А Христос ведь нас предупреждал ...
Заплачу. Родине не жалко. Не врагам же. На этой земле эти люди меня любили, голубили, давали, ублажали... :roll:
Я налоги честно заплачу, рассмеюсь от счастья и заплачу. (с)

600 метрів вна неньці? Мені особиста інформація не потрібна, просто питаю в "рамках" податкової амністії...

Чьо реально будеш амністуватисть? Податки ж ти всі в Омеригах платив? Чого ше тут відкашлювати?
Нащо йому амністуватись. Податки за нерухомість тільки доведеться платити, а то не такі й великі гроші
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29931
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 7240 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:27

  Faceless написав:Нащо йому амністуватись. Податки за нерухомість тільки доведеться платити, а то не такі й великі гроші

Я також думаю, нашо Лібо амністуватись, але є й така думка...

Чия переможе - велике питання )))

Декларуванню підлягає нерухоме майно (земельні ділянки, площа яких більше, аніж норма безоплатного передавання, квартира чи квартири площею понад 120 кв. м, житловий будинок чи будинки площею від 240 кв. м, нежитлові будинки некомерційного призначення), рухоме майно (друга та наступні автівки, ювелірні вироби, предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні колекції), грошові заощадження від 400 тисяч гривень та інше (цінні папери, пам’ятні банкноти та монети, частки у майні юридичних осіб, корпоративні права).

Податкова амністія – добровільна, тож українці не зобов’язані декларувати своє майно та заощадження, і жодного покарання за це не передбачено.

Проте, як пояснили ТСН.ua фахівці адвокатського об’єднання «Артіус», особи, які не скористалися правом задекларувати свої активи, будуть вважатися такими, що повідомили орган контролю (податкову) про відсутність у власності активів, придбаних за рахунок доходів, з яких не сплачені податки, або обсяг таких активів не перевищує меж, визначених законом, і не потребує декларування. Тож після проведення декларування, якщо у особи виявлять незадекларовані активи, вона буде змушена відповідати за ухилення від сплати податків.

Якось так, то де правда?

зі. Додам... Навіть, якщо Лібо все заплатив в розмірі 40% в Штатах, він у Україні був повинен подавати декларації і платити 1.5% військового сбору...

Подавав? Платив? 600 кв.м ? = амністуй...
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 06 вер, 2021 11:31, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
Повідомлень: 4459
З нами з: 03.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если ввод метро и соответственно увеличение/снижение цен в связи с вводом/невводом метро не соответствует теме ветке то что тогда соответсвует ?
Как повлияет перенос ввода на 2 года ? Неужели рист ?
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1230
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1860 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:38

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Открытие станции метро "Львівська брама", например, в разы большее социальное значение имеет.
для кого и для чего?
Там высокая плотность проживания населения? там важные социальные объекты с высоким уровнем посещения? Большая транспортная развязка?

Одна из самых высоких в Киеве + институт ортопедии - понятно, что туда потенциальным пациентам тяжело идти пешком от Золотых Ворот или Лукьяновской + детская художественная школа + один из корпусов КНЭУ + дом художников - настоящий магнит всех ценителей живописи + Университет театра + ЖК Ярославов Град, инвесторам которого обещали станцию метро в пешей доступности (в ОП даже рендеры висели) и много чего еще. Многие экскурсии по Киеву начинаются тут. Метро там архиважно.
airmax78
 
Повідомлень: 39552
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 84728473847484758476>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 55, 56, 57
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
569 283834
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 вер, 2021 19:14
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2135, 2136, 2137
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21363 3858912
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 16:31
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49389
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.