|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 вер, 2021 11:45
change_pm написав:
зі. Додам... Навіть, якщо Лібо все заплатив в розмірі 40% в Штатах, він у Україні був повинен подавати декларації і платити 1.5% військового сбору...
Подавав? Платив? 600 кв.м ? = амністуй...
Військовий збір з'явився не так давно, за зароблене до того навіть теоретично його платити не тре. Чи варто його платити за зароблене пізніше - теж не факт.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29931
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1272 раз.
- Подякували: 7240 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:00
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Открытие станции метро "Львівська брама", например, в разы большее социальное значение имеет.
для кого и для чего?
.....
Одна из самых высоких в Киеве + институт ортопедии - понятно, что туда потенциальным пациентам тяжело идти пешком от Золотых Ворот или Лукьяновской + детская художественная школа + один из корпусов КНЭУ + дом художников - настоящий магнит всех ценителей живописи + Университет театра + ЖК Ярославов Град, инвесторам которого обещали станцию метро в пешей доступности (в ОП даже рендеры висели) и много чего еще. Многие экскурсии по Киеву начинаются тут. Метро там архиважно.
Пациентам ортопедов сложнее в метро спуститься и выйти оттуда, чем по поверхности перебираться
Один корпус КНЭУ-ерунда. Молодые пешочком пройдутся
Детишки и художники-пара сотен человек.
в ЯГ покупали квартиры не из-за метро, в Варшавском оно актуальнее.
В общем , не было его там никогда и не особо уже надо. Повод попилить бабло подальше от глаз людских
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 12629
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 1438 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:03
Faceless написав:
change_pm написав:
зі. Додам... Навіть, якщо Лібо все заплатив в розмірі 40% в Штатах, він у Україні був повинен подавати декларації і платити 1.5% військового сбору...
Подавав? Платив? 600 кв.м ? = амністуй...
Військовий збір з'явився не так давно
, за зароблене до того навіть теоретично його платити не тре. Чи варто його платити за зароблене пізніше - теж не факт.
Не знаю, шо для Вас особисто давно чи недавно? Але "вз" з"явився в 2014 році, на хвилиночу вже 7 рік закінчується...
І взагалі, ми тут без Лібо вирішуємо його питання))) почекаємо, коли і що сам відповість...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4459
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:17
change_pm написав:
Якось так, то де правда?
зі. Додам... Навіть, якщо Лібо все заплатив в розмірі 40% в Штатах, він у Україні був повинен подавати декларації і платити 1.5% військового сбору...
Подавав? Платив? 600 кв.м ? = амністуй...
Может на момент получения доходов он не был резидентом Украины, так как постоянно проживал в США, и доходы получил за пределами Украины?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8386
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1819 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:30
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Одна из самых высоких в Киеве + институт ортопедии - понятно, что туда потенциальным пациентам тяжело идти пешком от Золотых Ворот или Лукьяновской + детская художественная школа + один из корпусов КНЭУ + дом художников - настоящий магнит всех ценителей живописи + Университет театра + ЖК Ярославов Град, инвесторам которого обещали станцию метро в пешей доступности (в ОП даже рендеры висели) и много чего еще. Многие экскурсии по Киеву начинаются тут. Метро там архиважно.
Пациентам ортопедов сложнее в метро спуститься и выйти оттуда, чем по поверхности перебираться
Один корпус КНЭУ-ерунда. Молодые пешочком пройдутся
Детишки и художники-пара сотен человек.
в ЯГ покупали квартиры не из-за метро, в Варшавском оно актуальнее.
В общем , не было его там никогда и не особо уже надо. Повод попилить бабло подальше от глаз людских
Вы не любите чужих детей и творческую интеллигенцию. Художников может обидеть каждый. Без метро там разруха. Два самых старых недостроя в Киеве, куча заброшенных и полуразрушенных домов. Метро однозначно поможет вдохнуть новую жизнь в этот район Киева, находящийся относительно недалеко от центра.
P.S.Вы же знаете как погиб Гауди? Возле Саграда Фамилия не было остановки метро и ему приходилось ходить пешком на стройплощадку. Вы хотите, чтобы какой-нибудь украинский Гауди погиб по этой же причине?
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 06 вер, 2021 12:44, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39552
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:44
Vlad442 написав: change_pm написав:
Якось так, то де правда?
зі. Додам... Навіть, якщо Лібо все заплатив в розмірі 40% в Штатах, він у Україні був повинен подавати декларації і платити 1.5% військового сбору...
Подавав? Платив? 600 кв.м ? = амністуй...
Может на момент получения доходов он не был резидентом Украины, так как постоянно проживал в США, и доходы получил за пределами Украины?
По ДФС, якщо він через суд не довів, що він нерез, то вважається резом... тому мінумум попадає на військой збір, якщо принесе всі довідки про сплати податку в СШО ))
Тому я і задаю такі питання...
Стосовно Вас, Vlad442, враховуючи доходи бізнесу - витрати на життя = чи равно це вашим вкладенням в нерухомість чи ватрість нерухомості більше, ніж ДФС бачить? Питання риторичне і не потребує відповіді.
Якщо у вас більше 120 метрів нерухомості, то по закону треба амністуватись )))
Я всій кейс 800 тис гриші = 100 куе = 3 млн грн в нерухомості більше 120 метрів наводив... по закону треба амністуватись )))
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4459
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:52
change_pm написав:
Стосовно Вас, Vlad442, враховуючи доходи бізнесу - витрати на життя = чи равно це вашим вкладенням в нерухомість чи ватрість нерухомості більше, ніж ДФС бачить? Питання риторичне і не потребує відповіді.
Почему вы решили, что минус расходы на жизнь? Я не слышал про такую норму.
У меня все нормально. Я всегда заботился чтобы мои расходы не превышали доходы, которые видит налоговая, а не встрепенулся внезапно, "что же мне делать"?
Хуже всего придется матрасникам. Если деньги лежали в банке, они могут принести декларацию и квитанцию о внесении денег (там всегда пишут гривневый эквивалент), а потом квитанцию на снятие денег. Если под матрасом, то с девальвациями 2-5-8-27 им придется платить. Как и владельцам Теслы, биткойнов и т. п.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8386
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1819 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:56
airmax78 написав: change_pm написав: Первый написав:
Тиждень радості. На цьому тижні падіння на -3%
Ура !
Дочекалися
ЗРадіо. Дякую!
В сенсі падіння? Ти чьо?
Чи ти про щось інтимно особисте
Рост состоялся. Почти все котлованы сделали Х2 за минувшие 1.5 года. Некоторые сделали больше. Понятно что никакого отношения этот рост к росту степени готовности не имеет. Дальше, чтобы расти, нужен стимул. Единственный реальный, который я вижу - это ипотека, которой, пока, нет и которая, пока, вообще никакого влияния не оказывает на цены.
Но всё же такой безумный рост и на г0вно в основном(к примеру на Унуноктиевский Оранж от ямы с забором к новой яме) мне кажется и с ипотекой прекратится и к 25му году к примеру Оранж не будет по 40 за метр как и те однухи в Галактике по 2,5куе метр по пятёрке не станут даже с самым распрекрасным ремонтом лучшим ламинатом и неразбавленой Sniezkoй.
Центр может и подтянется к цене новостроек на Липках по 120-170кгрн/метр, но какой там курс будет при следующем презе - Х.З.
Востаннє редагувалось барабашов
в Пон 06 вер, 2021 13:01, всього редагувалось 1 раз.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:56
Главной задачей нынешнего бюджетного процесса "Бюджет-2022" является поиск средств компенсации огромной, 100 миллиардной дыры в бюджете пробитой подписанным Зеленским законом о реструктуризации долгов олигархических структур газового рынка.
Пока единственным вариантом является предложение Гетьманцева подразумевающее скрытое повышение налогообложения путем добровольной налоговой фискализации. Другого пути просто нет ибо все внешние вливания, как и в этом году уйдут в коррупционную яму дорожного строительства.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4459
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 вер, 2021 13:01
Vlad442 написав:
Почему вы решили, что минус расходы на жизнь? Я не слышал про такую норму.
change_pm написав:
Стосовно Вас, Vlad442, враховуючи доходи бізнесу - витрати на життя = чи равно це вашим вкладенням в нерухомість чи ватрість нерухомості більше, ніж ДФС бачить? Питання риторичне і не потребує відповіді.
У меня все нормально. Я всегда заботился чтобы мои расходы не превышали доходы, которые видит налоговая, а не встрепенулся внезапно, "что же мне делать"?
Хуже всего придется матрасникам. Если деньги лежали в банке, они могут принести декларацию и квитанцию о внесении денег (там всегда пишут гривневый эквивалент), а потом квитанцию на снятие денег. Если под матрасом, то с девальвациями 2-5-8-27 им придется платить. Как и владельцам Теслы, биткойнов и т. п.
офіційно такої норми немає, але коли фіскалам буде кушать хотється, то все може трапитись...
Vlad442 написав:У меня все нормально.
Я всегда заботился чтобы мои расходы не превышали доходы, которые видит налоговая, а не встрепенулся внезапно, "что же мне делать"?
Я за Вас рад
(ай ем хєпі)
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4459
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|569
|283834
|
Суб 04 вер, 2021 19:14
Frant
|
|21363
|3858912
|
Вів 31 сер, 2021 16:31
Frant
|
|20
|49389
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|