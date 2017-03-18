RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8473847484758476

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 77
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
8
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обвал начнется когда люди перестанут нести деньги в отделы продаж застройщикам аферистам
Феодал
 
Повідомлень: 23
З нами з: 18.08.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:36

  Феодал написав:Обвал начнется когда люди перестанут нести деньги в отделы продаж застройщикам аферистам

из того делаем выводы, что деньги все таки есть.
Как говорил Остап Б. , "Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много".
sequence
 
Повідомлень: 5686
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1511 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:Якщо у вас більше 120 метрів нерухомості, то по закону треба амністуватись )))


У вас якесь вільне трактування. Амністувати є сенс тоді, коли є потреба "відбілити", а не просто тільки тому, що в когось є 120 м2. Ви вже як Хббгаф з його перманентними істериками
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29933
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 7240 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:58

Ото були часи..
Форумчанин щоденно статистику писав, наприклад будівництва….

Сумно… казав що об’єктивний. А воно он як:-(
Первый
 
Повідомлень: 16361
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:10

  Первый написав:Ото були часи..
Форумчанин щоденно статистику писав, наприклад будівництва….

Сумно… казав що об’єктивний. А воно он як:-(

Егеж, молодість, літо, крани крутились... а тепер 6-те сєнтября...
change_pm
 
Повідомлень: 4459
З нами з: 03.02.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:16

  change_pm написав:
  Первый написав:Ото були часи..
Форумчанин щоденно статистику писав, наприклад будівництва….

Сумно… казав що об’єктивний. А воно он як:-(

Егеж, молодість, літо, крани крутились... а тепер 6-те сєнтября...


Ви б говно ресурсів менше читали:-)
Може б розвиднилося:-)
Первый
 
Повідомлень: 16361
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8473847484758476
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 55, 56, 57
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
569 283838
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 вер, 2021 19:14
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2135, 2136, 2137
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21363 3859017
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 16:31
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49392
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.