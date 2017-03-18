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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 вер, 2021 13:04
Обвал начнется когда люди перестанут нести деньги в отделы продаж застройщикам аферистам
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Феодал
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Додано: Пон 06 вер, 2021 13:36
Феодал написав:
Обвал начнется когда люди перестанут нести деньги в отделы продаж застройщикам аферистам
из того делаем выводы, что деньги все таки есть.
Как говорил Остап Б. , "Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много".
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Додано: Пон 06 вер, 2021 13:55
change_pm написав:Якщо у вас більше 120 метрів нерухомості, то по закону треба амністуватись )))
У вас якесь вільне трактування. Амністувати є сенс тоді, коли є потреба "відбілити", а не просто тільки тому, що в когось є 120 м2. Ви вже як Хббгаф з його перманентними істериками
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Додано: Пон 06 вер, 2021 13:58
Ото були часи..
Форумчанин щоденно статистику писав, наприклад будівництва….
Сумно… казав що об’єктивний. А воно он як:-(
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:10
Первый написав:Ото були часи
..
Форумчанин щоденно статистику писав, наприклад будівництва…. Сумно
… казав що об’єктивний. А воно он як:-(
Егеж, молодість, літо, крани крутились... а тепер 6-те сєнтября...
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change_pm
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:16
change_pm написав: Первый написав:Ото були часи
..
Форумчанин щоденно статистику писав, наприклад будівництва…. Сумно
… казав що об’єктивний. А воно он як:-(
Егеж, молодість, літо, крани крутились... а тепер 6-те сєнтября...
Ви б говно ресурсів менше читали:-)
Може б розвиднилося:-)
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