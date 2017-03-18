Додано: Пон 06 вер, 2021 15:35

Faceless написав: change_pm написав:



зі. Додам... Навіть, якщо Лібо все заплатив в розмірі 40% в Штатах, він у Україні був повинен подавати декларації і платити 1.5% військового сбору...



Подавав? Платив? 600 кв.м ? = амністуй...



Військовий збір з'явився не так давно, за зароблене до того навіть теоретично його платити не тре. Чи варто його платити за зароблене пізніше - теж не факт. Військовий збір з'явився не так давно, за зароблене до того навіть теоретично його платити не тре. Чи варто його платити за зароблене пізніше - теж не факт.

И нормы платить резидентам других стран вийськовый збир из их дохода за рубежом вроде нет. Если бы и была, то этот налог бы было трудно администрировать. Налоговые других стран должны бы были подавать нашей данные о доходах. На границе надо было бы оббирать заробитчан, облагать збором их перечисления из-за рубежа и т.д.У нас есть договоры об избежании двойного налогообложения - работаешь в другой стране и платишь там налоги, то родине уже ничего не должен, все чисто. А если у меня там все чисто, то в Украине тоже чисто и я не должен тут подавать декларацию и амнистироваться.Есть другие случаи, как у самого Зеленого. Работал и зарабатывал бабки тут, для избежания налогоообложения здесь выводил их в офшоры, покупал и там и тут недвижимость. Вот он и должен амнистироваться заплатить. Кстати, так работал весь более и менее крупный бизнес.Вообще закон декларативный, противоречивый и тупой. Дышло. Законодатель не предусмотрел и не описал в нем даже основные житейские ситуации.