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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 77
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
8
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обвал начнется когда люди перестанут нести деньги в отделы продаж застройщикам аферистам
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:36

  Феодал написав:Обвал начнется когда люди перестанут нести деньги в отделы продаж застройщикам аферистам

из того делаем выводы, что деньги все таки есть.
Как говорил Остап Б. , "Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много".
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:Якщо у вас більше 120 метрів нерухомості, то по закону треба амністуватись )))


У вас якесь вільне трактування. Амністувати є сенс тоді, коли є потреба "відбілити", а не просто тільки тому, що в когось є 120 м2. Ви вже як Хббгаф з його перманентними істериками
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:58

Ото були часи..
Форумчанин щоденно статистику писав, наприклад будівництва….

Сумно… казав що об’єктивний. А воно он як:-(
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:35

  Faceless написав:
change_pm написав:

зі. Додам... Навіть, якщо Лібо все заплатив в розмірі 40% в Штатах, він у Україні був повинен подавати декларації і платити 1.5% військового сбору...

Подавав? Платив? 600 кв.м ? = амністуй...


Військовий збір з'явився не так давно, за зароблене до того навіть теоретично його платити не тре. Чи варто його платити за зароблене пізніше - теж не факт.


И нормы платить резидентам других стран вийськовый збир из их дохода за рубежом вроде нет. Если бы и была, то этот налог бы было трудно администрировать. Налоговые других стран должны бы были подавать нашей данные о доходах. На границе надо было бы оббирать заробитчан, облагать збором их перечисления из-за рубежа и т.д.
У нас есть договоры об избежании двойного налогообложения - работаешь в другой стране и платишь там налоги, то родине уже ничего не должен, все чисто. А если у меня там все чисто, то в Украине тоже чисто и я не должен тут подавать декларацию и амнистироваться.
Есть другие случаи, как у самого Зеленого. Работал и зарабатывал бабки тут, для избежания налогоообложения здесь выводил их в офшоры, покупал и там и тут недвижимость. Вот он и должен амнистироваться заплатить. Кстати, так работал весь более и менее крупный бизнес.
Вообще закон декларативный, противоречивый и тупой. Дышло. Законодатель не предусмотрел и не описал в нем даже основные житейские ситуации. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:00

  Faceless написав:
change_pm написав:Якщо у вас більше 120 метрів нерухомості, то по закону треба амністуватись )))


У вас якесь вільне трактування. Амністувати є сенс тоді, коли є потреба "відбілити", а не просто тільки тому, що в когось є 120 м2. Ви вже як Хббгаф з його перманентними істериками


Опять таки, отбелять жилье более 120 кв.м закон предлагает только тем, кто чувствует за собой грешок по неуплате налогов с дохода, за который это жилье приобреталось ... Норма не говорит, что все собственники квартир более 120 м должны задекларировать, заплатить и амнистироваться.
Вот и пусть декларируются и амнистируются те, кто с грешком. :lol:
И тут вопрос к налоговой, как она и на основании каких данных будет щучить грешных? Почему раньше на них не наезжала, если располагала данными о неуплате? Как доказать, что дом, который я купил 10 лет назад, был куплен за доход, из которого я не заплатил налоги? А тем более в договорах 10 лет назад мы писали смешные суммы стоимости этих объектов.
Как это все сейчас отыграть назад? :roll:
Проще бы было просто впиндюрить 1% на всю дорогую недвижимость, крупные активы и денежные счета, и не париться. Разовый налог на богатство. 1% никому не жалко. Очередь на добровольную уплату стояла бы. Больше бы в казну собрали и дали бы панству спокойно жить и тратить. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Компания "Киевметрострой", генеральный подрядчик строительства метро на Виноградарт, открытие которого уже переносили подала иск на "Киевский метрополитен". Компания требует перенести дату окончания строительства продолжения Сырецко-Печерской линии метро на май 2023 года.

Об этом сообщается в реестре судебных решений.

В своем иске Киевметрострой потребовал закрепить новую дату сдачи метро на Виноградарь в действующем договоре с Киевским метрополитеном на 12 мая 2023 года, "при условии доведения соответствующих целевых бюджетных назначений".

При этом, по договору, работы по строительству продолжения Сырецко-Печерской линии на Виноградарь должны завершится 26 ноября 2021 года.


https://reyestr.court.gov.ua/Review/99122317
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:18

П'ять корисних порад під час купівлі квартири
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Вот и пусть декларируются и амнистируются те, кто с грешком.
И тут вопрос к налоговой, как она и на основании каких данных будет щучить грешных? Почему раньше на них не наезжала, если располагала данными о неуплате? Как доказать, что дом, который я купил 10 лет назад, был куплен за доход, из которого я не заплатил налоги? А тем более в договорах 10 лет назад мы писали смешные суммы стоимости этих объектов.
Как это все сейчас отыграть назад?
Проще бы было просто впиндюрить 1% на всю дорогую недвижимость, крупные активы и денежные счета, и не париться. Разовый налог на богатство. 1% никому не жалко. Очередь на добровольную уплату стояла бы. Больше бы в казну собрали и дали бы панству спокойно жить и тратить.

Цель этого закона не прошлое, а будущее. Поставить точку отсчета, поэтому она и называется нулевой. Пощипать неплательщиков это второстепенная задача.
Принять закон о непрямых методах налогообложения без нулевой декларации не имеет смысла, так как он не имеет обратной силы.
Сегодня Костя скажет "да, я ни копейки налогов не заплатил, ни дня не работал, купил дом за 10 миллионов, ну и что, идите, ищите, доказывайте - нет у вас против меня методов". В будущем после этой реформы в такой ситуации ему просто по почте придет уведомление заплатить 1950000 налогов и дом окажется в налоговом залоге.
  Libo написав:Разовый налог на богатство. 1% никому не жалко.

Мне жалко. Я заплатил налоги, почему я должен платить второй раз?
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 17:05


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