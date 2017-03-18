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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 вер, 2021 13:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обвал начнется когда люди перестанут нести деньги в отделы продаж застройщикам аферистам
Додано: Пон 06 вер, 2021 13:36
Додано: Пон 06 вер, 2021 13:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У вас якесь вільне трактування. Амністувати є сенс тоді, коли є потреба "відбілити", а не просто тільки тому, що в когось є 120 м2. Ви вже як Хббгаф з його перманентними істериками
Додано: Пон 06 вер, 2021 13:58
Ото були часи..
Форумчанин щоденно статистику писав, наприклад будівництва….
Сумно… казав що об’єктивний. А воно он як:-(
Додано: Пон 06 вер, 2021 15:35
И нормы платить резидентам других стран вийськовый збир из их дохода за рубежом вроде нет. Если бы и была, то этот налог бы было трудно администрировать. Налоговые других стран должны бы были подавать нашей данные о доходах. На границе надо было бы оббирать заробитчан, облагать збором их перечисления из-за рубежа и т.д.
У нас есть договоры об избежании двойного налогообложения - работаешь в другой стране и платишь там налоги, то родине уже ничего не должен, все чисто. А если у меня там все чисто, то в Украине тоже чисто и я не должен тут подавать декларацию и амнистироваться.
Есть другие случаи, как у самого Зеленого. Работал и зарабатывал бабки тут, для избежания налогоообложения здесь выводил их в офшоры, покупал и там и тут недвижимость. Вот он и должен амнистироваться заплатить. Кстати, так работал весь более и менее крупный бизнес.
Вообще закон декларативный, противоречивый и тупой. Дышло. Законодатель не предусмотрел и не описал в нем даже основные житейские ситуации.
Додано: Пон 06 вер, 2021 16:00
Опять таки, отбелять жилье более 120 кв.м закон предлагает только тем, кто чувствует за собой грешок по неуплате налогов с дохода, за который это жилье приобреталось ... Норма не говорит, что все собственники квартир более 120 м должны задекларировать, заплатить и амнистироваться.
Вот и пусть декларируются и амнистируются те, кто с грешком.
И тут вопрос к налоговой, как она и на основании каких данных будет щучить грешных? Почему раньше на них не наезжала, если располагала данными о неуплате? Как доказать, что дом, который я купил 10 лет назад, был куплен за доход, из которого я не заплатил налоги? А тем более в договорах 10 лет назад мы писали смешные суммы стоимости этих объектов.
Как это все сейчас отыграть назад?
Проще бы было просто впиндюрить 1% на всю дорогую недвижимость, крупные активы и денежные счета, и не париться. Разовый налог на богатство. 1% никому не жалко. Очередь на добровольную уплату стояла бы. Больше бы в казну собрали и дали бы панству спокойно жить и тратить.
Додано: Пон 06 вер, 2021 16:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 06 вер, 2021 16:18
Додано: Пон 06 вер, 2021 16:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Цель этого закона не прошлое, а будущее. Поставить точку отсчета, поэтому она и называется нулевой. Пощипать неплательщиков это второстепенная задача.
Принять закон о непрямых методах налогообложения без нулевой декларации не имеет смысла, так как он не имеет обратной силы.
Сегодня Костя скажет "да, я ни копейки налогов не заплатил, ни дня не работал, купил дом за 10 миллионов, ну и что, идите, ищите, доказывайте - нет у вас против меня методов". В будущем после этой реформы в такой ситуации ему просто по почте придет уведомление заплатить 1950000 налогов и дом окажется в налоговом залоге.
Мне жалко. Я заплатил налоги, почему я должен платить второй раз?
Додано: Пон 06 вер, 2021 17:05
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