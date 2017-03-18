Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Тиждень радості. На цьому тижні падіння на -3% Ура !
Дочекалися
ЗРадіо. Дякую!
Ты, возможно, удивишься, но я и тут скажу, что это бред. РН не является таким волатильным, каким вы, "практики", его представляете, пропуская через себя в лучшем случае маленькие выборки объектов, в худшем - единичные объекты. Скорость падения 3% в неделю без каких-либо трагических изменений на рынке - это даже бОльшая глупость, чем максимовы +50% с начала года
Первый написав:Ото були часи.. Форумчанин щоденно статистику писав, наприклад будівництва….
Сумно… казав що об’єктивний. А воно он як:-(
Эта статистика вышла в пятницу, когда я зашел на ветку, она тут уже была в виде новости какого-то СМИ. Прекрати ворчать
Libo написав:Разовый налог на богатство. 1% никому не жалко.
Мне жалко. Я заплатил налоги, почему я должен платить второй раз?
Ты красивый, умный, сильный, талантливый, тебе повезло. Будь великодушным, отстегни 1% в пользу своих учителей и нянек, которые сделали тебя таким. Так в нашей истории получилось, что им сейчас трудно. Мы все братья и христиане. 1% тебя все равно тебя не спасет и ничего не изменит в твоей жизни, а им в эти времена благостыня.