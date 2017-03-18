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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8474847584768477

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 77
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
8
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 17:39

  Первый написав:Тиждень радості. На цьому тижні падіння на -3%
Ура !

Дочекалися

ЗРадіо. Дякую!


Ты, возможно, удивишься, но я и тут скажу, что это бред. РН не является таким волатильным, каким вы, "практики", его представляете, пропуская через себя в лучшем случае маленькие выборки объектов, в худшем - единичные объекты. Скорость падения 3% в неделю без каких-либо трагических изменений на рынке - это даже бОльшая глупость, чем максимовы +50% с начала года

  Первый написав:Ото були часи..
Форумчанин щоденно статистику писав, наприклад будівництва….

Сумно… казав що об’єктивний. А воно он як:-(


Эта статистика вышла в пятницу, когда я зашел на ветку, она тут уже была в виде новости какого-то СМИ. Прекрати ворчать
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

П'ять корисних порад під час купівлі квартири

«Надихатися і планувати нові подорожі ви зможете, спостерігаючи за злетами і посадками літаків із вікон власної квартири або тераси. Зручно, красиво і дуже романтично!»

Це апофеоз автора. Без метро, розв’язки, зате літаки щодня у вікні і платочком можна пілоту помахати …
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:14

  Vlad442 написав:
  Libo написав:Разовый налог на богатство. 1% никому не жалко.

Мне жалко. Я заплатил налоги, почему я должен платить второй раз?


Ты красивый, умный, сильный, талантливый, тебе повезло. Будь великодушным, отстегни 1% в пользу своих учителей и нянек, которые сделали тебя таким. Так в нашей истории получилось, что им сейчас трудно. Мы все братья и христиане. 1% тебя все равно тебя не спасет и ничего не изменит в твоей жизни, а им в эти времена благостыня. :?
Libo
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