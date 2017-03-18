Додано: Пон 06 вер, 2021 20:01

Vlad442 написав: Я всегда заботился чтобы мои расходы не превышали доходы, которые видит налоговая, а не встрепенулся внезапно, "что же мне делать"?

Хуже всего придется матрасникам. Если деньги лежали в банке, они могут принести декларацию и квитанцию о внесении денег (там всегда пишут гривневый эквивалент), а потом квитанцию на снятие денег. Если под матрасом, то с девальвациями 2-5-8-27 им придется платить. Как и владельцам Теслы, биткойнов и т. п. Я всегда заботился чтобы мои расходы не превышали доходы, которые видит налоговая, а не встрепенулся внезапно, "что же мне делать"?Хуже всего придется матрасникам. Если деньги лежали в банке, они могут принести декларацию и квитанцию о внесении денег (там всегда пишут гривневый эквивалент), а потом квитанцию на снятие денег. Если под матрасом, то с девальвациями 2-5-8-27 им придется платить. Как и владельцам Теслы, биткойнов и т. п.

Влад, смею заметить, что вы действительно успешный человек, всегда держите нос по ветру, никогда лишнего не переплатили, всегда в нужное время инвестировали и приумножали капитал,что в итоге и сделало вас таким везунчиком и от меня аплодисменты и респект.И с матрасниками вы снова в точку, действительно, хуже и некуда матрасникам, теперь только страдания им, так как несправедливость просто вопиющая, жесткая и беспощадная, прогнут их по полной. Конкретно на примере: долго копил матрасник 50тыс.у.е., читал форум и верил, что еще чуток и будет па 300у.е, и купит он омриянную двуху или треху и неуспел, цены помахали рукой, а амнистия уже стучит в дверь плати 5%, обидно ведь, согласитесь? А кто то запаковался впритык под 120 кв.м квартирами, кто то домом обзавелся впритык под 240кв.м и им прикиньте нифига платить не надо. Теперь прикинем стоимость 120 кв.м по домику на сегодня 1300у.е минимум и 2500у.е максимум, в итоге:156000 - 300000у.е, аналогично по домам будет сумма не сопоставимая с матрасным полтосом, наверное вы как человек окрыленный успехом скажете, что в жизни за все платит лох?