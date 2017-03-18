Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Тиждень радості. На цьому тижні падіння на -3% Ура !
Дочекалися
ЗРадіо. Дякую!
Ты, возможно, удивишься, но я и тут скажу, что это бред. РН не является таким волатильным, каким вы, "практики", его представляете, пропуская через себя в лучшем случае маленькие выборки объектов, в худшем - единичные объекты. Скорость падения 3% в неделю без каких-либо трагических изменений на рынке - это даже бОльшая глупость, чем максимовы +50% с начала года
Первый написав:Ото були часи.. Форумчанин щоденно статистику писав, наприклад будівництва….
Сумно… казав що об’єктивний. А воно он як:-(
Эта статистика вышла в пятницу, когда я зашел на ветку, она тут уже была в виде новости какого-то СМИ. Прекрати ворчать
Libo написав:Разовый налог на богатство. 1% никому не жалко.
Мне жалко. Я заплатил налоги, почему я должен платить второй раз?
Ты красивый, умный, сильный, талантливый, тебе повезло. Будь великодушным, отстегни 1% в пользу своих учителей и нянек, которые сделали тебя таким. Так в нашей истории получилось, что им сейчас трудно. Мы все братья и христиане. 1% тебя все равно тебя не спасет и ничего не изменит в твоей жизни, а им в эти времена благостыня.
Первый написав:Тиждень радості. На цьому тижні падіння на -3% Ура !
Дочекалися
ЗРадіо. Дякую!
Ты, возможно, удивишься, но я и тут скажу, что это бред. РН не является таким волатильным, каким вы, "практики", его представляете, пропуская через себя в лучшем случае маленькие выборки объектов, в худшем - единичные объекты. Скорость падения 3% в неделю без каких-либо трагических изменений на рынке - это даже бОльшая глупость, чем максимовы +50% с начала года ….
Оце новина. Повинна статися ТРАГЕДІЯ. Файна таун Па 1800. У твоєму прогнозі 600. Домік 1300 + По прогнозу теж 600.
Vlad442 написав: Я всегда заботился чтобы мои расходы не превышали доходы, которые видит налоговая, а не встрепенулся внезапно, "что же мне делать"? Хуже всего придется матрасникам. Если деньги лежали в банке, они могут принести декларацию и квитанцию о внесении денег (там всегда пишут гривневый эквивалент), а потом квитанцию на снятие денег. Если под матрасом, то с девальвациями 2-5-8-27 им придется платить. Как и владельцам Теслы, биткойнов и т. п.
Влад, смею заметить, что вы действительно успешный человек, всегда держите нос по ветру, никогда лишнего не переплатили, всегда в нужное время инвестировали и приумножали капитал,что в итоге и сделало вас таким везунчиком и от меня аплодисменты и респект. И с матрасниками вы снова в точку, действительно, хуже и некуда матрасникам, теперь только страдания им, так как несправедливость просто вопиющая, жесткая и беспощадная, прогнут их по полной. Конкретно на примере: долго копил матрасник 50тыс.у.е., читал форум и верил, что еще чуток и будет па 300у.е, и купит он омриянную двуху или треху и неуспел, цены помахали рукой, а амнистия уже стучит в дверь плати 5%, обидно ведь, согласитесь? А кто то запаковался впритык под 120 кв.м квартирами, кто то домом обзавелся впритык под 240кв.м и им прикиньте нифига платить не надо. Теперь прикинем стоимость 120 кв.м по домику на сегодня 1300у.е минимум и 2500у.е максимум, в итоге:156000 - 300000у.е, аналогично по домам будет сумма не сопоставимая с матрасным полтосом, наверное вы как человек окрыленный успехом скажете, что в жизни за все платит лох?
Libo написав:Вот и пусть декларируются и амнистируются те, кто с грешком. И тут вопрос к налоговой, как она и на основании каких данных будет щучить грешных? Почему раньше на них не наезжала, если располагала данными о неуплате? Как доказать, что дом, который я купил 10 лет назад, был куплен за доход, из которого я не заплатил налоги? А тем более в договорах 10 лет назад мы писали смешные суммы стоимости этих объектов. Как это все сейчас отыграть назад? Проще бы было просто впиндюрить 1% на всю дорогую недвижимость, крупные активы и денежные счета, и не париться. Разовый налог на богатство. 1% никому не жалко. Очередь на добровольную уплату стояла бы. Больше бы в казну собрали и дали бы панству спокойно жить и тратить.
Цель этого закона не прошлое, а будущее. Поставить точку отсчета, поэтому она и называется нулевой. Пощипать неплательщиков это второстепенная задача. Принять закон о непрямых методах налогообложения без нулевой декларации не имеет смысла, так как он не имеет обратной силы. Сегодня Костя скажет "да, я ни копейки налогов не заплатил, ни дня не работал, купил дом за 10 миллионов, ну и что, идите, ищите, доказывайте - нет у вас против меня методов". В будущем после этой реформы в такой ситуации ему просто по почте придет уведомление заплатить 1950000 налогов и дом окажется в налоговом залоге.
Libo написав:Разовый налог на богатство. 1% никому не жалко.
Мне жалко. Я заплатил налоги, почему я должен платить второй раз?
там суміш бульдлога з носорогом: нульдекларація + гамністія... наприймали прохфессори Ківи
Vlad442 написав: Я всегда заботился чтобы мои расходы не превышали доходы, которые видит налоговая, а не встрепенулся внезапно, "что же мне делать"? Хуже всего придется матрасникам. Если деньги лежали в банке, они могут принести декларацию и квитанцию о внесении денег (там всегда пишут гривневый эквивалент), а потом квитанцию на снятие денег. Если под матрасом, то с девальвациями 2-5-8-27 им придется платить. Как и владельцам Теслы, биткойнов и т. п.
Влад, смею заметить, что вы действительно успешный человек, всегда держите нос по ветру, никогда лишнего не переплатили, всегда в нужное время инвестировали и приумножали капитал,что в итоге и сделало вас таким везунчиком и от меня аплодисменты и респект. И с матрасниками вы снова в точку, действительно, хуже и некуда матрасникам, теперь только страдания им, так как несправедливость просто вопиющая, жесткая и беспощадная, прогнут их по полной. Конкретно на примере: долго копил матрасник 50тыс.у.е., читал форум и верил, что еще чуток и будет па 300у.е, и купит он омриянную двуху или треху и неуспел, цены помахали рукой, а амнистия уже стучит в дверь плати 5%, обидно ведь, согласитесь? А кто то запаковался впритык под 120 кв.м квартирами, кто то домом обзавелся впритык под 240кв.м и им прикиньте нифига платить не надо. Теперь прикинем стоимость 120 кв.м по домику на сегодня 1300у.е минимум и 2500у.е максимум, в итоге:156000 - 300000у.е, аналогично по домам будет сумма не сопоставимая с матрасным полтосом, наверное вы как человек окрыленный успехом скажете, что в жизни за все платит лох?
не ясно, що втрачає матрасник? це як при СРСР йому буде вишка за незаконне зберігання іноземної валюти? хто заборонить йому поїхати (на пенсії, напр., як акурт) до Туреччини гріти пузо на морі в бархатний сезон? Або піти погуляти з поетесами по кабакам?
flyman написав:не ясно, що втрачає матрасник? це як при СРСР йому буде вишка за незаконне зберігання іноземної валюти? хто заборонить йому поїхати (на пенсії, напр., як акурт) до Туреччини гріти пузо на морі в бархатний сезон? Або піти погуляти з поетесами по кабакам?
Звичайно вишки не буде, але враховуючи дірку в бюджеті в 100лярдів є великий ризик положивши їх на спецрахунок потім взагалі їх не побачити(причин може бути багато: заморозка на період перевірки їх походження, а скоріше будуть тягнути час, щоб не віддавати, а злодії нехай бігають по судам з позовами і т.д.), що до Туреччини, то не всім вона до вподоби, да й прогуляти матрас в кабаках якось теж не розумно.
flyman написав:не ясно, що втрачає матрасник? це як при СРСР йому буде вишка за незаконне зберігання іноземної валюти? хто заборонить йому поїхати (на пенсії, напр., як акурт) до Туреччини гріти пузо на морі в бархатний сезон? Або піти погуляти з поетесами по кабакам?
Звичайно вишки не буде, але враховуючи дірку в бюджеті в 100лярдів є великий ризик положивши їх на спецрахунок потім взагалі їх не побачити(причин може бути багато: заморозка на період перевірки їх походження, а скоріше будуть тягнути час, щоб не віддавати, а злодії нехай бігають по судам з позовами і т.д.), що до Туреччини, то не всім вона до вподоби, да й прогуляти матрас в кабаках якось теж не розумно.
ага, і простійше обкласти податком нерухомість (куди дінешся з підводної лодки), а люди з ліквідністю собі пікнічкуватимуть з шашличками і шампусіком