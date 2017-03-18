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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 вер, 2021 21:17
airmax78 написав:
Комрады, не хочу вас пугать раньше времени. Но ремонт движется к концу. Думаю в декабре. Пристегнитесь. А лучше выпрыгивайте уже.
В 1куе уложились?
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:29
reus написав: airmax78 написав:
Комрады, не хочу вас пугать раньше времени. Но ремонт движется к концу. Думаю в декабре. Пристегнитесь. А лучше выпрыгивайте уже.
В 1куе уложились?
на м2?
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:32
remark написав: flyman написав:
не ясно, що втрачає матрасник?
це як при СРСР йому буде вишка за незаконне зберігання іноземної валюти?
хто заборонить йому поїхати (на пенсії, напр., як акурт) до Туреччини гріти пузо на морі в бархатний сезон? Або піти погуляти з поетесами по кабакам?
Звичайно вишки не буде, але враховуючи дірку в бюджеті в 100лярдів є великий ризик положивши їх на спецрахунок потім взагалі їх не побачити(причин може бути багато: заморозка на період перевірки їх походження, а скоріше будуть тягнути час, щоб не віддавати, а злодії нехай бігають по судам з позовами і т.д.), що до Туреччини, то не всім вона до вподоби, да й прогуляти матрас в кабаках якось теж не розумно.
Не парьтесь про дірки в бюджеті.
Зепіли зроблять їх ще більшими, а бюджет - ще меньшим.
Проте - якось воно буде.
Думайте про себе, про свої проблеми.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:33
Frant написав:
на м2?
На чаевые каждому участвующему.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:41
Frant написав: reus написав: airmax78 написав:
Комрады, не хочу вас пугать раньше времени. Но ремонт движется к концу. Думаю в декабре. Пристегнитесь. А лучше выпрыгивайте уже.
В 1куе уложились?
на м2?
Ну да. На сегодня 1 куе за м2, чтобы сделать ремонт бизнес класса, нужно очень постараться. Я бы уже не уложился.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:49
Hotab написав: Frant написав:
на м2?
На чаевые каждому участвующему.
Буквально на днях пил кофе с давним приятелем. Он оч. давно занимается ремонтами. Умеет почти все, большей опыт и много заказов. Спрашиваю сколько в день зарабатываешь, а он говорит, что 100 уе в день, если не напрягаться. Заказов на несколько месяцев вперед, работать некому, большой дефицит вменяемых, квалифицированных ремонтников.
Я, конечно, не поверил потому, что ориентируюсь исключительно на графики зрадио
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Додано: Пон 06 вер, 2021 22:01
reus написав:
Я, конечно, не поверил потому, что ориентируюсь исключительно на графики зрадио
Без шуток, но это "не характерный сегмент". Таких спецов своего дела не так много, и такой опыт приходит с многими годами и не ко всем. Наоборот, найти такого очень непросто. Потому и заказов много наперед.
У меня есть такой приятель. 10 лет в Португалии работал на внутрянке. Сейчас живёт в поселке на 10т жителей, заказов на полгода вперёд, а денег не хватает. Хоть и ставит цену по верхней планке в этой локации. А сменить локацию нет силы воли.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 22:06
Hotab написав: reus написав:
Я, конечно, не поверил потому, что ориентируюсь исключительно на графики зрадио
Без шуток, но это "не характерный сегмент". Таких спецов своего дела не так много, и такой опыт приходит с многими годами и не ко всем. Наоборот, найти такого очень непросто. Потому и заказов много наперед.
По его словам найти даже просто вменяемого рабочего большая проблема.
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