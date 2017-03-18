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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8475847684778478

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 77
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
8
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:17

  airmax78 написав:Комрады, не хочу вас пугать раньше времени. Но ремонт движется к концу. Думаю в декабре. Пристегнитесь. А лучше выпрыгивайте уже.

В 1куе уложились?
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:29

  reus написав:
  airmax78 написав:Комрады, не хочу вас пугать раньше времени. Но ремонт движется к концу. Думаю в декабре. Пристегнитесь. А лучше выпрыгивайте уже.

В 1куе уложились?

на м2?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:на м2?

На чаевые каждому участвующему.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:41

  Frant написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Комрады, не хочу вас пугать раньше времени. Но ремонт движется к концу. Думаю в декабре. Пристегнитесь. А лучше выпрыгивайте уже.

В 1куе уложились?

на м2?

Ну да. На сегодня 1 куе за м2, чтобы сделать ремонт бизнес класса, нужно очень постараться. Я бы уже не уложился.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:49

  Hotab написав:
  Frant написав:на м2?

На чаевые каждому участвующему.

Буквально на днях пил кофе с давним приятелем. Он оч. давно занимается ремонтами. Умеет почти все, большей опыт и много заказов. Спрашиваю сколько в день зарабатываешь, а он говорит, что 100 уе в день, если не напрягаться. Заказов на несколько месяцев вперед, работать некому, большой дефицит вменяемых, квалифицированных ремонтников.
Я, конечно, не поверил потому, что ориентируюсь исключительно на графики зрадио :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Я, конечно, не поверил потому, что ориентируюсь исключительно на графики зрадио

Без шуток, но это "не характерный сегмент". Таких спецов своего дела не так много, и такой опыт приходит с многими годами и не ко всем. Наоборот, найти такого очень непросто. Потому и заказов много наперед.

У меня есть такой приятель. 10 лет в Португалии работал на внутрянке. Сейчас живёт в поселке на 10т жителей, заказов на полгода вперёд, а денег не хватает. Хоть и ставит цену по верхней планке в этой локации. А сменить локацию нет силы воли.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:06

  Hotab написав:
  reus написав:Я, конечно, не поверил потому, что ориентируюсь исключительно на графики зрадио

Без шуток, но это "не характерный сегмент". Таких спецов своего дела не так много, и такой опыт приходит с многими годами и не ко всем. Наоборот, найти такого очень непросто. Потому и заказов много наперед.

По его словам найти даже просто вменяемого рабочего большая проблема.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 23:38

  reus написав:
  airmax78 написав:Комрады, не хочу вас пугать раньше времени. Но ремонт движется к концу. Думаю в декабре. Пристегнитесь. А лучше выпрыгивайте уже.

В 1куе уложились?

Врядли. В декабре смогу сказать.
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