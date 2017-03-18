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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8476847784788479

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 77
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
10
6. 1401 - 1500
19%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
8
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 05:03

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:У меня тоже декабрь. Движемся по графику. По калькуляции получалось $1300, но потом корректировали что-то вниз, а что-то вверх. В октябре нарисуется более точная картина, т.к. многое из материалов, техники и мебели будет уже оплачено.
Надеюсь, что 1-го января отпраздную новоселье. :D
1-го січня після 12-Ї варто бути обережним з новим ковроліном :)
Бо ж після бою курантів він може перетворитись на … дуже старий :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 06:11

  reus написав:
  Hotab написав:
  Frant написав:на м2?

На чаевые каждому участвующему.

Буквально на днях пил кофе с давним приятелем. Он оч. давно занимается ремонтами. Умеет почти все, большей опыт и много заказов. Спрашиваю сколько в день зарабатываешь, а он говорит, что 100 уе в день, если не напрягаться. Заказов на несколько месяцев вперед, работать некому, большой дефицит вменяемых, квалифицированных ремонтников.
Я, конечно, не поверил потому, что ориентируюсь исключительно на графики зрадио :D

Це не той фрукт, що раніше працював в Києві трактористом за 1500 дол/міс, а до того - парковщиком, а до того - електриком? Який вельми розумний і освічений, і консультує Вас щодо прийняття ключових рішень Вашої фірми?

Схоже, він на днях був у мене, ставив новий унітаз.Фрукт намолов мені сім мішків гречаної вовни. Надзвичайно грамотна людина, експерт супер-класу)))
Frant
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