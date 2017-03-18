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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 вер, 2021 05:03
Libo написав:
У меня тоже декабрь. Движемся по графику. По калькуляции получалось $1300, но потом корректировали что-то вниз, а что-то вверх. В октябре нарисуется более точная картина, т.к. многое из материалов, техники и мебели будет уже оплачено.
Надеюсь, что 1-го января отпраздную новоселье.
1-го січня після 12-Ї варто бути обережним з новим ковроліном
Бо ж після бою курантів він може перетворитись на … дуже старий
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Додано: Вів 07 вер, 2021 06:11
reus написав: Hotab написав: Frant написав:
на м2?
На чаевые каждому участвующему.
Буквально на днях пил кофе с давним приятелем. Он оч. давно занимается ремонтами. Умеет почти все, большей опыт и много заказов. Спрашиваю сколько в день зарабатываешь, а он говорит, что 100 уе в день, если не напрягаться. Заказов на несколько месяцев вперед, работать некому, большой дефицит вменяемых, квалифицированных ремонтников.
Я, конечно, не поверил потому, что ориентируюсь исключительно на графики зрадио
Це не той фрукт, що раніше працював в Києві трактористом за 1500 дол/міс, а до того - парковщиком, а до того - електриком? Який вельми розумний і освічений, і консультує Вас щодо прийняття ключових рішень Вашої фірми?
Схоже, він на днях був у мене, ставив новий унітаз.Фрукт намолов мені сім мішків гречаної вовни. Надзвичайно грамотна людина, експерт супер-класу)))
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