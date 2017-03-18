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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 вер, 2021 05:03
Libo написав:
У меня тоже декабрь. Движемся по графику. По калькуляции получалось $1300, но потом корректировали что-то вниз, а что-то вверх. В октябре нарисуется более точная картина, т.к. многое из материалов, техники и мебели будет уже оплачено.
Надеюсь, что 1-го января отпраздную новоселье.
1-го січня після 12-Ї варто бути обережним з новим ковроліном
Бо ж після бою курантів він може перетворитись на … дуже старий
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Додано: Вів 07 вер, 2021 06:11
reus написав: Hotab написав: Frant написав:
на м2?
На чаевые каждому участвующему.
Буквально на днях пил кофе с давним приятелем. Он оч. давно занимается ремонтами. Умеет почти все, большей опыт и много заказов. Спрашиваю сколько в день зарабатываешь, а он говорит, что 100 уе в день, если не напрягаться. Заказов на несколько месяцев вперед, работать некому, большой дефицит вменяемых, квалифицированных ремонтников.
Я, конечно, не поверил потому, что ориентируюсь исключительно на графики зрадио
Це не той фрукт, що раніше працював в Києві трактористом за 1500 дол/міс, а до того - парковщиком, а до того - електриком? Який вельми розумний і освічений, і консультує Вас щодо прийняття ключових рішень Вашої фірми?
Схоже, він на днях був у мене, ставив новий унітаз.Фрукт намолов мені сім мішків гречаної вовни. Надзвичайно грамотна людина, експерт супер-класу)))
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:02
Vlad442 написав: Libo написав:
Вот и пусть декларируются и амнистируются те, кто с грешком.
И тут вопрос к налоговой, как она и на основании каких данных будет щучить грешных? Почему раньше на них не наезжала, если располагала данными о неуплате? Как доказать, что дом, который я купил 10 лет назад, был куплен за доход, из которого я не заплатил налоги? А тем более в договорах 10 лет назад мы писали смешные суммы стоимости этих объектов.
Как это все сейчас отыграть назад?
Проще бы было просто впиндюрить 1% на всю дорогую недвижимость, крупные активы и денежные счета, и не париться. Разовый налог на богатство. 1% никому не жалко. Очередь на добровольную уплату стояла бы. Больше бы в казну собрали и дали бы панству спокойно жить и тратить.
Цель этого закона не прошлое, а будущее. Поставить точку отсчета, поэтому она и называется нулевой
. Пощипать неплательщиков это второстепенная задача.
Принять закон о непрямых методах налогообложения без нулевой декларации не имеет смысла, так как он не имеет обратной силы.
Сегодня Костя скажет "да, я ни копейки налогов не заплатил, ни дня не работал, купил дом за 10 миллионов, ну и что, идите, ищите, доказывайте - нет у вас против меня методов". В будущем после этой реформы в такой ситуации ему просто по почте придет уведомление заплатить 1950000 налогов и дом окажется в налоговом залоге.
Libo написав:
Разовый налог на богатство. 1% никому не жалко.
Мне жалко. Я заплатил налоги, почему я должен платить второй раз?
Це офтоп, але вона не називається "нулевой"
...хоча по духу якраз і є нуляча )))
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:08
Libo написав:
И нормы платить резидентам других стран вийськовый збир из их дохода за рубежом вроде нет.
Faceless написав:
change_pm написав:
зі. Додам... Навіть, якщо Лібо все заплатив в розмірі 40% в Штатах, він у Україні був повинен подавати декларації і платити 1.5% військового сбору...
Подавав? Платив? 600 кв.м ? = амністуй...
Військовий збір з'явився не так давно, за зароблене до того навіть теоретично його платити не тре. Чи варто його платити за зароблене пізніше - теж не факт.
Если бы и была, то этот налог бы было трудно администрировать. Налоговые других стран должны бы были подавать нашей данные о доходах. На границе надо было бы оббирать заробитчан, облагать збором их перечисления из-за рубежа и т.д.
У нас есть договоры об избежании двойного налогообложения
- работаешь в другой стране и платишь там налоги, то родине уже ничего не должен, все чисто. А если у меня там все чисто, то в Украине тоже чисто и я не должен тут подавать декларацию и амнистироваться.
А хто сказав, що ДФС не врахує тебе резидентом України? Почитай про визначення резиденства України - трішки пріпухнєш
Є якийсь, навіть мінімальний зв"язок з Україною = громадянство і властність вна неньці, можеш рахуватись, як резидент )))
Якщо не згоден - пожалуй в суд )))
Далі...Військо́вий збір чи пода́ток був запроваджений в Україні з початком російської збройної агресії в 2014 році. Він складає податок на прибуток у розмірі 1,5%. [b]Платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи, як в Україні, так і за її межами
, фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти[/b]
Якщо тебе визначать резидентом, будь-ласка відкашляй 1.5% ))) і в договорах про подвійне оподаткування про ВЗ нічого немає, бо він не податок на доходи, а окремий збір.
Тому, якщо дійсно зібрались "прорєдіть ряди" уклоністов, то треба готуватись усім, навіть, ККЦ )))
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:21
Не чіпайте ККЦ!
Він воював на колчаківських фронтах, був поранений. Тому і пише нам всяку куєту, ліпить фотки радянської епохи і т.д ...
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