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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 вер, 2021 05:03
Libo написав:
У меня тоже декабрь. Движемся по графику. По калькуляции получалось $1300, но потом корректировали что-то вниз, а что-то вверх. В октябре нарисуется более точная картина, т.к. многое из материалов, техники и мебели будет уже оплачено.
Надеюсь, что 1-го января отпраздную новоселье.
1-го січня після 12-Ї варто бути обережним з новим ковроліном
Бо ж після бою курантів він може перетворитись на … дуже старий
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:02
Vlad442 написав: Libo написав:
Вот и пусть декларируются и амнистируются те, кто с грешком.
И тут вопрос к налоговой, как она и на основании каких данных будет щучить грешных? Почему раньше на них не наезжала, если располагала данными о неуплате? Как доказать, что дом, который я купил 10 лет назад, был куплен за доход, из которого я не заплатил налоги? А тем более в договорах 10 лет назад мы писали смешные суммы стоимости этих объектов.
Как это все сейчас отыграть назад?
Проще бы было просто впиндюрить 1% на всю дорогую недвижимость, крупные активы и денежные счета, и не париться. Разовый налог на богатство. 1% никому не жалко. Очередь на добровольную уплату стояла бы. Больше бы в казну собрали и дали бы панству спокойно жить и тратить.
Цель этого закона не прошлое, а будущее. Поставить точку отсчета, поэтому она и называется нулевой
. Пощипать неплательщиков это второстепенная задача.
Принять закон о непрямых методах налогообложения без нулевой декларации не имеет смысла, так как он не имеет обратной силы.
Сегодня Костя скажет "да, я ни копейки налогов не заплатил, ни дня не работал, купил дом за 10 миллионов, ну и что, идите, ищите, доказывайте - нет у вас против меня методов". В будущем после этой реформы в такой ситуации ему просто по почте придет уведомление заплатить 1950000 налогов и дом окажется в налоговом залоге.
Libo написав:
Разовый налог на богатство. 1% никому не жалко.
Мне жалко. Я заплатил налоги, почему я должен платить второй раз?
Це офтоп, але вона не називається "нулевой"
...хоча по духу якраз і є нуляча )))
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:08
Libo написав:
И нормы платить резидентам других стран вийськовый збир из их дохода за рубежом вроде нет.
Faceless написав:
change_pm написав:
зі. Додам... Навіть, якщо Лібо все заплатив в розмірі 40% в Штатах, він у Україні був повинен подавати декларації і платити 1.5% військового сбору...
Подавав? Платив? 600 кв.м ? = амністуй...
Військовий збір з'явився не так давно, за зароблене до того навіть теоретично його платити не тре. Чи варто його платити за зароблене пізніше - теж не факт.
Если бы и была, то этот налог бы было трудно администрировать. Налоговые других стран должны бы были подавать нашей данные о доходах. На границе надо было бы оббирать заробитчан, облагать збором их перечисления из-за рубежа и т.д.
У нас есть договоры об избежании двойного налогообложения
- работаешь в другой стране и платишь там налоги, то родине уже ничего не должен, все чисто. А если у меня там все чисто, то в Украине тоже чисто и я не должен тут подавать декларацию и амнистироваться.
А хто сказав, що ДФС не врахує тебе резидентом України? Почитай про визначення резиденства України - трішки пріпухнєш
Є якийсь, навіть мінімальний зв"язок з Україною = громадянство і властність вна неньці, можеш рахуватись, як резидент )))
Якщо не згоден - пожалуй в суд )))
Далі...
Військо́вий збір чи пода́ток був запроваджений в Україні з початком російської збройної агресії в 2014 році. Він складає податок на прибуток у розмірі 1,5%. [b]Платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи, як в Україні, так і за її межами, фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти[/b]
Якщо тебе визначать резидентом, будь-ласка відкашляй 1.5% ))) і в договорах про подвійне оподаткування про ВЗ нічого немає, бо він не податок на доходи, а окремий збір.
Тому, якщо дійсно зібрались "прорєдіть ряди" уклоністов, то треба готуватись усім, навіть, ККЦ )))
Востаннє редагувалось change_pm
в Вів 07 вер, 2021 08:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 08:50
rjkz написав: airmax78 написав:
Комрады, не хочу вас пугать раньше времени. Но ремонт движется к концу. Думаю в декабре. Пристегнитесь. А лучше выпрыгивайте уже.
Тема выбрасывания семьи с ребенком на сентябрьский снег лендлордшей-одесситкой-родственницей из уютной сталинки на Багговутовской раскрыта не полностью.
Так сказать, нет полноты картины.
ЗЫ: Для остроты сюжета рекомендую добавить что-нибудь из позднего йцукена - обсиканые в отместку за годы рабства занавески - в самый раз.
Пересматриваю в 7й раз "Джанго освобожденный" и готовлю кое-что по-хуже.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 10:25
airmax78 написав: reus написав:
В 1куе уложились?
Врядли. В декабре смогу сказать.
Хотите повангую? Через несколько месяцев, максимум год жизни, восторг пройдет и начнет становиться жалко денег, а главное, потраченных сил и времени на все это. Придет осознание, что в ремонте за 400 вы бы жили точно так же. Сейчас же вы живете где-то и не чувствуете себя несчастным из-за этого. Одно дело, когда человек покупает такой ремонт, есть деньги - нет вопросов, другое, когда вкладывает свои силы - на 50% делает ремонт сам. Рабочие что, мажут где сказали, а придумать концепцию, подобрать материалы, технику, организовать, контролировать это очень значительная часть работы (которая при продаже пойдет в подарок покупателю).
Через 3 года что-то отвалится, испортится и нужно будет найти мастеров и потратить 2-7 дней своего времени на ремонт - вы скажете "пусть будет так, оно не сильно мешает".
Через 10 лет в моде снова будет пшонкастайл и блеклый скандинавский ремонт будет под снос. Или стены будут обклеивать ТВ панелями, а дизайны покупать как обои на телефон. Изменятся технологии, например плинтус скрытого монтажа будет идти как профиль к гипсокартону - стандартное решение, и не будет ничего стоить. Будет в каждой патриотике. Может вспомните, сколько стоили натяжные потолки 20 лет назад?
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Додано: Вів 07 вер, 2021 10:45
Vlad442 написав:
Может вспомните, сколько стоили натяжные потолки 20 лет назад?
или точечное освещение... реальная роскошь была.
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