Додано: Вів 07 вер, 2021 10:25

airmax78 написав: reus написав: В 1куе уложились? В 1куе уложились?

Врядли. В декабре смогу сказать. Врядли. В декабре смогу сказать.

Хотите повангую? Через несколько месяцев, максимум год жизни, восторг пройдет и начнет становиться жалко денег, а главное, потраченных сил и времени на все это. Придет осознание, что в ремонте за 400 вы бы жили точно так же. Сейчас же вы живете где-то и не чувствуете себя несчастным из-за этого. Одно дело, когда человек покупает такой ремонт, есть деньги - нет вопросов, другое, когда вкладывает свои силы - на 50% делает ремонт сам. Рабочие что, мажут где сказали, а придумать концепцию, подобрать материалы, технику, организовать, контролировать это очень значительная часть работы (которая при продаже пойдет в подарок покупателю).Через 3 года что-то отвалится, испортится и нужно будет найти мастеров и потратить 2-7 дней своего времени на ремонт - вы скажете "пусть будет так, оно не сильно мешает".Через 10 лет в моде снова будет пшонкастайл и блеклый скандинавский ремонт будет под снос. Или стены будут обклеивать ТВ панелями, а дизайны покупать как обои на телефон. Изменятся технологии, например плинтус скрытого монтажа будет идти как профиль к гипсокартону - стандартное решение, и не будет ничего стоить. Будет в каждой патриотике. Может вспомните, сколько стоили натяжные потолки 20 лет назад?