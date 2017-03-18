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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 вер, 2021 05:03
Libo написав:
У меня тоже декабрь. Движемся по графику. По калькуляции получалось $1300, но потом корректировали что-то вниз, а что-то вверх. В октябре нарисуется более точная картина, т.к. многое из материалов, техники и мебели будет уже оплачено.
Надеюсь, что 1-го января отпраздную новоселье.
1-го січня після 12-Ї варто бути обережним з новим ковроліном
Бо ж після бою курантів він може перетворитись на … дуже старий
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:02
Vlad442 написав: Libo написав:
Вот и пусть декларируются и амнистируются те, кто с грешком.
И тут вопрос к налоговой, как она и на основании каких данных будет щучить грешных? Почему раньше на них не наезжала, если располагала данными о неуплате? Как доказать, что дом, который я купил 10 лет назад, был куплен за доход, из которого я не заплатил налоги? А тем более в договорах 10 лет назад мы писали смешные суммы стоимости этих объектов.
Как это все сейчас отыграть назад?
Проще бы было просто впиндюрить 1% на всю дорогую недвижимость, крупные активы и денежные счета, и не париться. Разовый налог на богатство. 1% никому не жалко. Очередь на добровольную уплату стояла бы. Больше бы в казну собрали и дали бы панству спокойно жить и тратить.
Цель этого закона не прошлое, а будущее. Поставить точку отсчета, поэтому она и называется нулевой
. Пощипать неплательщиков это второстепенная задача.
Принять закон о непрямых методах налогообложения без нулевой декларации не имеет смысла, так как он не имеет обратной силы.
Сегодня Костя скажет "да, я ни копейки налогов не заплатил, ни дня не работал, купил дом за 10 миллионов, ну и что, идите, ищите, доказывайте - нет у вас против меня методов". В будущем после этой реформы в такой ситуации ему просто по почте придет уведомление заплатить 1950000 налогов и дом окажется в налоговом залоге.
Libo написав:
Разовый налог на богатство. 1% никому не жалко.
Мне жалко. Я заплатил налоги, почему я должен платить второй раз?
Це офтоп, але вона не називається "нулевой"
...хоча по духу якраз і є нуляча )))
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:08
Libo написав:
И нормы платить резидентам других стран вийськовый збир из их дохода за рубежом вроде нет.
Faceless написав:
change_pm написав:
зі. Додам... Навіть, якщо Лібо все заплатив в розмірі 40% в Штатах, він у Україні був повинен подавати декларації і платити 1.5% військового сбору...
Подавав? Платив? 600 кв.м ? = амністуй...
Військовий збір з'явився не так давно, за зароблене до того навіть теоретично його платити не тре. Чи варто його платити за зароблене пізніше - теж не факт.
Если бы и была, то этот налог бы было трудно администрировать. Налоговые других стран должны бы были подавать нашей данные о доходах. На границе надо было бы оббирать заробитчан, облагать збором их перечисления из-за рубежа и т.д.
У нас есть договоры об избежании двойного налогообложения
- работаешь в другой стране и платишь там налоги, то родине уже ничего не должен, все чисто. А если у меня там все чисто, то в Украине тоже чисто и я не должен тут подавать декларацию и амнистироваться.
А хто сказав, що ДФС не врахує тебе резидентом України? Почитай про визначення резиденства України - трішки пріпухнєш
Є якийсь, навіть мінімальний зв"язок з Україною = громадянство і властність вна неньці, можеш рахуватись, як резидент )))
Якщо не згоден - пожалуй в суд )))
Далі...
Військо́вий збір чи пода́ток був запроваджений в Україні з початком російської збройної агресії в 2014 році. Він складає податок на прибуток у розмірі 1,5%. [b]Платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи, як в Україні, так і за її межами, фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти[/b]
Якщо тебе визначать резидентом, будь-ласка відкашляй 1.5% ))) і в договорах про подвійне оподаткування про ВЗ нічого немає, бо він не податок на доходи, а окремий збір.
Тому, якщо дійсно зібрались "прорєдіть ряди" уклоністов, то треба готуватись усім, навіть, ККЦ )))
Востаннє редагувалось change_pm
в Вів 07 вер, 2021 08:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 08:50
rjkz написав: airmax78 написав:
Комрады, не хочу вас пугать раньше времени. Но ремонт движется к концу. Думаю в декабре. Пристегнитесь. А лучше выпрыгивайте уже.
Тема выбрасывания семьи с ребенком на сентябрьский снег лендлордшей-одесситкой-родственницей из уютной сталинки на Багговутовской раскрыта не полностью.
Так сказать, нет полноты картины.
ЗЫ: Для остроты сюжета рекомендую добавить что-нибудь из позднего йцукена - обсиканые в отместку за годы рабства занавески - в самый раз.
Пересматриваю в 7й раз "Джанго освобожденный" и готовлю кое-что по-хуже.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 10:25
airmax78 написав: reus написав:
В 1куе уложились?
Врядли. В декабре смогу сказать.
Хотите повангую? Через несколько месяцев, максимум год жизни, восторг пройдет и начнет становиться жалко денег, а главное, потраченных сил и времени на все это. Придет осознание, что в ремонте за 400 вы бы жили точно так же. Сейчас же вы живете где-то и не чувствуете себя несчастным из-за этого. Одно дело, когда человек покупает такой ремонт, есть деньги - нет вопросов, другое, когда вкладывает свои силы - на 50% делает ремонт сам. Рабочие что, мажут где сказали, а придумать концепцию, подобрать материалы, технику, организовать, контролировать это очень значительная часть работы (которая при продаже пойдет в подарок покупателю).
Через 3 года что-то отвалится, испортится и нужно будет найти мастеров и потратить 2-7 дней своего времени на ремонт - вы скажете "пусть будет так, оно не сильно мешает".
Через 10 лет в моде снова будет пшонкастайл и блеклый скандинавский ремонт будет под снос. Или стены будут обклеивать ТВ панелями, а дизайны покупать как обои на телефон. Изменятся технологии, например плинтус скрытого монтажа будет идти как профиль к гипсокартону - стандартное решение, и не будет ничего стоить. Будет в каждой патриотике. Может вспомните, сколько стоили натяжные потолки 20 лет назад?
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Додано: Вів 07 вер, 2021 10:45
Vlad442 написав:
Может вспомните, сколько стоили натяжные потолки 20 лет назад?
или точечное освещение... реальная роскошь была.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 11:41
remark написав: Frant написав: remark написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/499808/rashody-ukraintsev-nachali-proveryat-s-legalnymi-dohodami-kosnetsya-dazhe-pokupki-kvartiry
З 1 вересня стартувала податкова амністія, як це вплине на ціни КРЖН?
На мою думку зменьшиться кількість покупців з легальними гроШтма
Жодним чином не вплине.
Не переймайтесь, купляйте, доки ціни не вийшли на рівень 2013. Якщо Вам треба.
Здається, що вони вже досягли цін 2013 року, можливо ідуть на 2007-2008 роки.
На вторичном рынке шлачка с приставкой "совко" цены примерно конца 2014 года, когда падение от уровня 2013 уже было и курс добрался до 14-15-16.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 11:55
Vlad442 написав: airmax78 написав: reus написав:
В 1куе уложились?
Врядли. В декабре смогу сказать.
Хотите повангую? Через несколько месяцев, максимум год жизни, восторг пройдет и начнет становиться жалко денег, а главное, потраченных сил и времени на все это. Придет осознание, что в ремонте за 400 вы бы жили точно так же. Сейчас же вы живете где-то и не чувствуете себя несчастным из-за этого. Одно дело, когда человек покупает такой ремонт, есть деньги - нет вопросов, другое, когда вкладывает свои силы - на 50% делает ремонт сам. Рабочие что, мажут где сказали, а придумать концепцию, подобрать материалы, технику, организовать, контролировать это очень значительная часть работы (которая при продаже пойдет в подарок покупателю).
Через 3 года что-то отвалится, испортится и нужно будет найти мастеров и потратить 2-7 дней своего времени на ремонт - вы скажете "пусть будет так, оно не сильно мешает".
Через 10 лет в моде снова будет пшонкастайл и блеклый скандинавский ремонт будет под снос. Или стены будут обклеивать ТВ панелями, а дизайны покупать как обои на телефон. Изменятся технологии, например плинтус скрытого монтажа будет идти как профиль к гипсокартону - стандартное решение, и не будет ничего стоить. Будет в каждой патриотике. Может вспомните, сколько стоили натяжные потолки 20 лет назад?
Ничего не испортится и не отвалится. Хороший ремонт радует и через 20 лет после его завершения, и косяки все также раздражают спустя 20 лет после ремонта. Стены сделанные под покраску несложно перекрасить вместе с плинтусом скрытого монтажа. Плинтус скрытого монтажа как профиль к гипсокартону - уже стандартное решение. Просто мало кто хочет оклеивать оштукатуренные стены еще и гипсократоном. Блеклый скандинавский ремонт в тренде последние 40 лет (в цивилизованных странах) и я не вижу причин почему, вдруг, он должен выйти из моды. Минимализм ворвался даже в автопром. И это надолго.
Единственное о чем я действительно могу пожалеть - это что на чем-то сэкономил или что-то не сделал. Например: приточно-вытяжную вентиляцию.
P.S. Плинтус скрытого монтажа дорого стоит не потому что он дорогой сам по себе - он стоит копейки. Он дорого стоит потому что предъявляет совершенно другой уровень требований к точности всех подготовительных работ. Потому что является жестким ограничителем сверху. Тогда как обычный плинтус стерпит косяки любых рукожопов. Как пример: кривая стяжка с перепадом высоты в 5-10 мм на комнате для обычного плинтуса вообще не проблема. Для плинтуса скрытого монтажа - беда.
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