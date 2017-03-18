Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Открылась новая сессия Верховной Рады. Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется резкое повышение налогообложения бизнеса и населения совокупного размена около 50 млрд. гривен в год.
КРЖН тільки в ріст!!!
ну а чьо, долярчики пусть думають шо алігархов ападткують по саме нємагу... ага шшас!
Дефолт на $300 миллиардов: Одна из крупнейших строительных компаний Китая оказалась на грани банкротства
Одна из крупнейших строительных компаний Китая оказалась на грани банкротства. Ее дефолт может привести к событиям, сопоставимым по масштабам с банкротством американского банка Lehman Brothers в 2008 году.
Китайская экономика с долгом в размере почти 300% ВВП, оказалась на грани своего первого крупного корпоративного кризиса.
Вторую по объемам строительства строительную компанию Evergrande может ждать дефолт после достижения общего долга в размере 1,97 трлн юаней ($305 млрд), пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Два крупнейших небанковских кредитора Evergrande потребовали немедленного погашения некоторых займов на фоне сообщений о потенциальном дефолте компании.
В пятницу национальный клиринговый центр CSDC «вырезал» ценные бумаги компании с рынка репо. Невозможность заложить облигации Evergrandе и получить под них финансирование вызвала панику среди инвесторов.
В понедельник облигации Evergrande резко упали в цене, в связи с чем Шанхайская фондовая биржа прекратила торги по ним. Падение бумаг было вызвано снижением кредитного рейтинга компании национальным агенством Chengxin.
Если Evergrande обанкротится, это вызовет цепочку потрясений в финансовом секторе, социальной сфере, рынке недвижимости и всем, что с этим связано.
На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody’s снизило до «негативного» прогноз по китайским девелоперам, ссылаясь на падающие продажи, риски ликвидности и снежный ком долга, рефинансировать который становится все сложнее.