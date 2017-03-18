Додано: Вів 07 вер, 2021 13:24

Дефолт на $300 миллиардов: Одна из крупнейших строительных компаний Китая оказалась на грани банкротства



Одна из крупнейших строительных компаний Китая оказалась на грани банкротства. Ее дефолт может привести к событиям, сопоставимым по масштабам с банкротством американского банка Lehman Brothers в 2008 году.



Китайская экономика с долгом в размере почти 300% ВВП, оказалась на грани своего первого крупного корпоративного кризиса.



Вторую по объемам строительства строительную компанию Evergrande может ждать дефолт после достижения общего долга в размере 1,97 трлн юаней ($305 млрд), пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.



Два крупнейших небанковских кредитора Evergrande потребовали немедленного погашения некоторых займов на фоне сообщений о потенциальном дефолте компании.



В пятницу национальный клиринговый центр CSDC «вырезал» ценные бумаги компании с рынка репо. Невозможность заложить облигации Evergrandе и получить под них финансирование вызвала панику среди инвесторов.



В понедельник облигации Evergrande резко упали в цене, в связи с чем Шанхайская фондовая биржа прекратила торги по ним. Падение бумаг было вызвано снижением кредитного рейтинга компании национальным агенством Chengxin.



Если Evergrande обанкротится, это вызовет цепочку потрясений в финансовом секторе, социальной сфере, рынке недвижимости и всем, что с этим связано.



На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody’s снизило до «негативного» прогноз по китайским девелоперам, ссылаясь на падающие продажи, риски ликвидности и снежный ком долга, рефинансировать который становится все сложнее.