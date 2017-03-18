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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8478847984808481>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 78
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
14%
11
6. 1401 - 1500
19%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
8
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:19

  change_pm написав:
Открылась новая сессия Верховной Рады. Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется резкое повышение налогообложения бизнеса и населения совокупного размена около 50 млрд. гривен в год.‎

КРЖН тільки в ріст!!!

ну а чьо, долярчики пусть думають шо алігархов ападткують по саме нємагу... ага шшас!
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дефолт на $300 миллиардов: Одна из крупнейших строительных компаний Китая оказалась на грани банкротства

Одна из крупнейших строительных компаний Китая оказалась на грани банкротства. Ее дефолт может привести к событиям, сопоставимым по масштабам с банкротством американского банка Lehman Brothers в 2008 году. 

Китайская экономика с долгом в размере почти 300% ВВП, оказалась на грани своего первого крупного корпоративного кризиса.

Вторую по объемам строительства строительную компанию Evergrande может ждать дефолт после достижения общего долга в размере 1,97 трлн юаней ($305 млрд), пишет РБК со ссылкой на Bloomberg. 

Два крупнейших небанковских кредитора Evergrande потребовали немедленного погашения некоторых займов на фоне сообщений о потенциальном дефолте компании.

В пятницу национальный клиринговый центр CSDC «вырезал» ценные бумаги компании с рынка репо. Невозможность заложить облигации Evergrandе и получить под них финансирование вызвала панику среди инвесторов.

В понедельник облигации Evergrande резко упали в цене, в связи с чем Шанхайская фондовая биржа прекратила торги по ним. Падение бумаг было вызвано снижением кредитного рейтинга компании национальным агенством Chengxin.

Если Evergrande обанкротится, это вызовет цепочку потрясений в финансовом секторе, социальной сфере, рынке недвижимости и всем, что с этим связано.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody’s снизило до «негативного» прогноз по китайским девелоперам, ссылаясь на падающие продажи, риски ликвидности и снежный ком долга, рефинансировать который становится все сложнее.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:43

  Чукча2 написав:Дефолт на $300 миллиардов: Одна из крупнейших строительных компаний Китая оказалась на грани банкротства

Як думаєш, свято до нас мчиться? Тобто падіння КРЖН на 60%?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Як думаєш, свято до нас мчиться? Тобто падіння КРЖН на 60%?


Кто его знает, выходит так, что без чёрного леблЯдя цены не упадут((
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:03

нарешті? і Макс ремонт доробив...

наразі в Китаї...
Зображення
Зображення

і цей час в Ойропі, думають, що в джанкі бондах буде все круто..
Зображення

зі. імхо, треба бігти в кеш...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:06

change_pm В юань?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:08

  Чукча2 написав:Дефолт на $300 миллиардов: Одна из крупнейших строительных компаний Китая оказалась на грани банкротства

Одна из крупнейших строительных компаний Китая оказалась на грани банкротства. Ее дефолт может привести к событиям, сопоставимым по масштабам с банкротством американского банка Lehman Brothers в 2008 году. 

Китайская экономика с долгом в размере почти 300% ВВП, оказалась на грани своего первого крупного корпоративного кризиса.

Вторую по объемам строительства строительную компанию Evergrande может ждать дефолт после достижения общего долга в размере 1,97 трлн юаней ($305 млрд), пишет РБК со ссылкой на Bloomberg. 

Два крупнейших небанковских кредитора Evergrande потребовали немедленного погашения некоторых займов на фоне сообщений о потенциальном дефолте компании.

В пятницу национальный клиринговый центр CSDC «вырезал» ценные бумаги компании с рынка репо. Невозможность заложить облигации Evergrandе и получить под них финансирование вызвала панику среди инвесторов.

В понедельник облигации Evergrande резко упали в цене, в связи с чем Шанхайская фондовая биржа прекратила торги по ним. Падение бумаг было вызвано снижением кредитного рейтинга компании национальным агенством Chengxin.

Если Evergrande обанкротится, это вызовет цепочку потрясений в финансовом секторе, социальной сфере, рынке недвижимости и всем, что с этим связано.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody’s снизило до «негативного» прогноз по китайским девелоперам, ссылаясь на падающие продажи, риски ликвидности и снежный ком долга, рефинансировать который становится все сложнее.

тут уже баксами нікомунепотрібними незалиєш... тре твердий юань, в якому чейнж_пм згоден був отримувати зепешку...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:08

  airmax78 написав:change_pm В юань?

хаха, читаєш валютну))) ні, поки в бакс, а потім вже в юань)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хроники парапланирования.

Оттолкнулись от МХЗ и стремительно летим к ДЗ (Дно зРадио)
https://ua.m2bomber.com/obj/799128978/v ... galaktikaa

2к без ремонта в доме прямо у дороги и жд
120 куе за 72м2 (в шапке объявления набрехали)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:36

  Faceless написав:Хроники парапланирования.

Оттолкнулись от МХЗ и стремительно летим к ДЗ (Дно зРадио)
https://ua.m2bomber.com/obj/799128978/v ... galaktikaa

2к без ремонта в доме прямо у дороги и жд
120 куе за 72м2 (в шапке объявления набрехали)

імхо, ім треба поспішити, вже скоро...
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