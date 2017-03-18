-80% по классике, по Демуре.
Вся сдача от скрытных плинтусов пойдет на однушку в ФТ. И, думаю, должно хватить.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 вер, 2021 14:51
-80% по классике, по Демуре.
Вся сдача от скрытных плинтусов пойдет на однушку в ФТ. И, думаю, должно хватить.
Додано: Вів 07 вер, 2021 14:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Судя по всему, переезжать я буду под грохот обвала всех рынков всего и вся. А пока не началось - поеду куплю всякой дешевой дребедени для санузлов. В promenu скидки на Joseph Joseph.
Додано: Вів 07 вер, 2021 14:58
Може краще скинути наразі? ККЦ дороможе...
Потім і ФТ, і свою ж викупиш за ті гроші...а може навіть і "будинок на костях"
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:05
ох как бы эта вся строительная тема валится не начала внезапно)
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:06
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:30
Ну чего вы так сразу? Лицезреть старую мошонку соседа в соседних окнах напротив - что может быть лучше? За это и наценка...
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ха, реально чёрный лебедь в Пекине) Интересный знак...
Додано: Вів 07 вер, 2021 16:01
Модерация присутствует на форуме???
флудерасты завязывайте
Додано: Вів 07 вер, 2021 16:01
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