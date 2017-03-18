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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 вер, 2021 16:11
airmax78 написав: change_pm написав: Чукча2 написав:
Дефолт на $300 миллиардов: Одна из крупнейших строительных компаний Китая оказалась на грани банкротства
Як думаєш, свято до нас мчиться? Тобто падіння КРЖН на 60%?
-80% по классике, по Демуре.
Вся сдача от скрытных плинтусов пойдет на однушку в ФТ. И, думаю, должно хватить.
по класиці дно буде 80% від хаїв 2007..2008 рр. (див. індекс домік нет), якщо то дійсно по класиці а не по парапланірованії від МХЗ
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Додано: Вів 07 вер, 2021 16:22
flyman написав:
по класиці дно буде 80% від хаїв 2007..2008 рр
За якою такою класикою??? Карлом Марксом чи Фридріхом Енгельсом?
Чи знову намалювався геній Куосакі?
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Додано: Вів 07 вер, 2021 16:35
Frant написав: flyman написав:
по класиці дно буде 80% від хаїв 2007..2008 рр
За якою такою класикою??? Карлом Марксом чи Фридріхом Енгельсом?
Чи знову намалювався геній Куосакі?
класика надування і здуавання бульбашок (принцип Парето, rul of thumb, вероятностноє матожіданіє ...)
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Додано: Вів 07 вер, 2021 17:04
airmax78 написав:
Ни биткоины, ни теслу. Хочу огрести по всем фронтам.
биток вниз, тесла вверх
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