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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 вер, 2021 14:51
change_pm написав: Чукча2 написав:
Дефолт на $300 миллиардов: Одна из крупнейших строительных компаний Китая оказалась на грани банкротства
Як думаєш, свято до нас мчиться? Тобто падіння КРЖН на 60%?
-80% по классике, по Демуре.
Вся сдача от скрытных плинтусов пойдет на однушку в ФТ. И, думаю, должно хватить.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 14:53
Судя по всему, переезжать я буду под грохот обвала всех рынков всего и вся. А пока не началось - поеду куплю всякой дешевой дребедени для санузлов. В promenu скидки на Joseph Joseph.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 14:58
airmax78 написав:
Судя по всему, переезжать я буду под грохот обвала всех рынков всего и вся. А пока не началось - поеду куплю всякой дешевой дребедени для санузлов. В promenu скидки на Joseph Joseph.
Може краще скинути наразі? ККЦ дороможе...
Потім і ФТ, і свою ж викупиш за ті гроші...а може навіть і "будинок на костях"
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change_pm
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:05
ох как бы эта вся строительная тема валится не начала внезапно)
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_Klim
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:30
Ну чего вы так сразу? Лицезреть старую мошонку соседа в соседних окнах напротив - что может быть лучше? За это и наценка...
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GADFLY
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Додано: Вів 07 вер, 2021 16:11
airmax78 написав: change_pm написав: Чукча2 написав:
Дефолт на $300 миллиардов: Одна из крупнейших строительных компаний Китая оказалась на грани банкротства
Як думаєш, свято до нас мчиться? Тобто падіння КРЖН на 60%?
-80% по классике, по Демуре.
Вся сдача от скрытных плинтусов пойдет на однушку в ФТ. И, думаю, должно хватить.
по класиці дно буде 80% від хаїв 2007..2008 рр. (див. індекс домік нет), якщо то дійсно по класиці а не по парапланірованії від МХЗ
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flyman
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Додано: Вів 07 вер, 2021 16:35
Frant написав: flyman написав:
по класиці дно буде 80% від хаїв 2007..2008 рр
За якою такою класикою??? Карлом Марксом чи Фридріхом Енгельсом?
Чи знову намалювався геній Куосакі?
класика надування і здуавання бульбашок (принцип Парето, rul of thumb, вероятностноє матожіданіє ...)
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flyman
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:31
Прохожий написав:
флудерасты завязывайте
Летом 2008-го ты бы новость о проблемах с Bear Stearns тоже воспринял как флуд. Мол, а какая тут связь с КРЖН. А вот такая, что если ее вовремя не рассмотреть, то потом будешь искать глупые объяснения уже случившимся неприятностям - "во всем виноват Стельмах", или типа того. Советую потихоньку начинать присматривать нового стрелочника
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zРадио
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:38
Кстати Бразерсы 15 сентября крякнули...
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Чукча2
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:47
zРадио написав:
Летом 2008-го ты бы новость о проблемах с Bear Stearns тоже воспринял как флуд.
А ты в 2008 году уже был капец какой умный ?
Если такой умный, то почему купил на Минской почти на пике ?
Или ты, как твоя жена, умный потом ?
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pesikot
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