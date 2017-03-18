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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:09
pesikot написав: zРадио написав:
Летом 2008-го ты бы новость о проблемах с Bear Stearns тоже воспринял как флуд.
А ты в 2008 году уже был капец какой умный ?
Если такой умный, то почему купил на Минской почти на пике ?
Или ты, как твоя жена, умный потом ?
В 2008-м - не был. Но уроки того кризиса хорошо изучил. После чего и о Великой депрессии много литературы прочитал. Не злопыхай
PS: Минскую купил после того, как она упала в цене вдвое. И купил, чтобы съехать с аренды
PPS: Чукча2, не думаю, что есть какая-то магия дат - тот же Леман был банкротом за несколько месяцев до того, а 15.09 просто признал себя таковым после отказа корейцев купить это ничто. Сегодня мусора в инвестиционных портфелях в разы больше, чем было тогда. Особенно, в сегменте ETF и корп. бондов развивающихся стран
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:18
zРадио написав: Прохожий написав:
флудерасты завязывайте
Летом 2008-го ты бы новость о проблемах с Bear Stearns тоже воспринял как флуд. Мол, а какая тут связь с КРЖН. А вот такая, что если ее вовремя не рассмотреть, то потом будешь искать глупые объяснения уже случившимся неприятностям - "во всем виноват Стельмах", или типа того. Советую потихоньку начинать присматривать нового стрелочника
та согласен с 01.09. уже стартанули парапланировать
только вот остается открытый вопрос когда выйдем на МХЗ2020 чтобы с этих уровней уже спокойно парапланировать?
новый стрелочник это зРадист который своим "авторитетом" 3го топа окулиардной компании советовал матрасникам держаться в ожидании -40% от МХЗ)
Востаннє редагувалось Прохожий
в Вів 07 вер, 2021 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:22
zРадио написав:
Сегодня мусора в инвестиционных портфелях в разы больше
А какая пирамида в ОВГЗ, тока проткни...
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:23
Прохожий написав:
та согласен с 01.09 уже стартанули парапланировать
Я прогнозировал с 1.10. Но можешь считать как тебе удобно. Все-равно интервал - до месяца предугадать невозможно
Прохожий написав:
только вот остается открытый вопрос когда выйдем на МХЗ2020 чтобы с этих уровней уже спокойно парапланировать?
Я тебе обязательно об этом скажу ))
Прохожий написав:
новый стрелочник это зРадист который своим авторитетом 3го топа окулиардной компании советовал матрасникам держаться в ожидании -40% от МХЗ)
Не льсти мне так, я не маркетмейкер. Тем более, на КРЖН - рынке, который на 70-80% формируют коррупционные деньги
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:26
zРадио написав:
В 2008-м - не был. Но уроки того кризиса хорошо изучил. После чего и о Великой депрессии много литературы прочитал. Не злопыхай
То что ты прочитал много литературы - не делает из тебя эксперта
Про твою жену потом - я не зря писал.
Когда-нибудь, ты поймёшь суть этой фразы. Пока что - тебе эта опция недоступна. Умом не вышел.
А "не злопыхай" - так вся твоя российская суть
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:28
pesikot написав: zРадио написав:
В 2008-м - не был. Но уроки того кризиса хорошо изучил. После чего и о Великой депрессии много литературы прочитал. Не злопыхай
То что ты прочитал много литературы - не делает из тебя эксперта
Про твою жену потом - я не зря писал.
Когда-нибудь, ты поймёшь суть этой фразы. Пока что - тебе эта опция недоступна. Умом не вышел.
А "не злопыхай" - так вся твоя российская суть
Лузер, тебе уже чужие жены покоя не дают?
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:30
zРадио написав:
Лузер, тебе уже чужие жены покоя не дают?
Говорю же, опция ума, у тебя - недоступна
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 07 вер, 2021 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:32
Чукча2 написав: zРадио написав:
Сегодня мусора в инвестиционных портфелях в разы больше
А какая пирамида в ОВГЗ, тока проткни...
пирамида не в ОВГЗ а в дешевых и доступных деньгах, которые объективно мы не заслуживаем, из-за инфляции. Всё равно до людей те дешевые деньги не дойдут, разве что до успешных выходцев из недвижимости, тех кто угадает когда пик и успеет слиться. Когда дешевая деньга закончится сдуется много чего овгз в первую очередь, недвижимость и курс гривны туда же.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 07 вер, 2021 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:33
pesikot написав: zРадио написав:
Лузер, тебе уже чужие жены покоя не дают?
Говорю же, опция ума - недоступна
Спасибо, что говоришь, но это явно лишнее - твой диагноз читается во первых строках каждого комментария
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:33
zРадио написав:
Я прогнозировал с 1.10
Прохожий написав:
та согласен с 01.09 уже стартанули парапланировать
. Но можешь считать как тебе удобно. Все-равно интервал - до месяца предугадать невозможно
МХЗ(март 2020), старт парапланирования назначен через 18 месяцев...
+18 месяцев получается сентябрь 2021
хоть и задачка для 3го класса но для верности пересчитал на калькуляторе несколько раз)
мож НДС забыл добавить ХЗ)
хотя возможно у 3х топов да еще и окулиардных компаний своя арифметика...
Востаннє редагувалось Прохожий
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