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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 848084818482848384848485>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 78
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
14%
11
6. 1401 - 1500
19%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
8
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:09

  pesikot написав:
  zРадио написав:Летом 2008-го ты бы новость о проблемах с Bear Stearns тоже воспринял как флуд.

А ты в 2008 году уже был капец какой умный ?
Если такой умный, то почему купил на Минской почти на пике ?

Или ты, как твоя жена, умный потом ? :)


В 2008-м - не был. Но уроки того кризиса хорошо изучил. После чего и о Великой депрессии много литературы прочитал. Не злопыхай

PS: Минскую купил после того, как она упала в цене вдвое. И купил, чтобы съехать с аренды

PPS: Чукча2, не думаю, что есть какая-то магия дат - тот же Леман был банкротом за несколько месяцев до того, а 15.09 просто признал себя таковым после отказа корейцев купить это ничто. Сегодня мусора в инвестиционных портфелях в разы больше, чем было тогда. Особенно, в сегменте ETF и корп. бондов развивающихся стран
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:18

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  Чукча2 написав:
Ха, реально чёрный лебедь в Пекине) Интересный знак...

https://twitter.com/JackPosobiec/status ... 0B4D18F%2F

флудерасты завязывайте


Летом 2008-го ты бы новость о проблемах с Bear Stearns тоже воспринял как флуд. Мол, а какая тут связь с КРЖН. А вот такая, что если ее вовремя не рассмотреть, то потом будешь искать глупые объяснения уже случившимся неприятностям - "во всем виноват Стельмах", или типа того. Советую потихоньку начинать присматривать нового стрелочника :lol:

та согласен с 01.09. уже стартанули парапланировать
только вот остается открытый вопрос когда выйдем на МХЗ2020 чтобы с этих уровней уже спокойно парапланировать?

новый стрелочник это зРадист который своим "авторитетом" 3го топа окулиардной компании советовал матрасникам держаться в ожидании -40% от МХЗ)
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 07 вер, 2021 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Сегодня мусора в инвестиционных портфелях в разы больше

А какая пирамида в ОВГЗ, тока проткни...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:23

  Прохожий написав:та согласен с 01.09 уже стартанули парапланировать


Я прогнозировал с 1.10. Но можешь считать как тебе удобно. Все-равно интервал - до месяца предугадать невозможно

  Прохожий написав:только вот остается открытый вопрос когда выйдем на МХЗ2020 чтобы с этих уровней уже спокойно парапланировать?


Я тебе обязательно об этом скажу ))

  Прохожий написав:новый стрелочник это зРадист который своим авторитетом 3го топа окулиардной компании советовал матрасникам держаться в ожидании -40% от МХЗ)


Не льсти мне так, я не маркетмейкер. Тем более, на КРЖН - рынке, который на 70-80% формируют коррупционные деньги
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:26

  zРадио написав:В 2008-м - не был. Но уроки того кризиса хорошо изучил. После чего и о Великой депрессии много литературы прочитал. Не злопыхай

То что ты прочитал много литературы - не делает из тебя эксперта

Про твою жену потом - я не зря писал.
Когда-нибудь, ты поймёшь суть этой фразы. Пока что - тебе эта опция недоступна. Умом не вышел.

А "не злопыхай" - так вся твоя российская суть :)
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:28

  pesikot написав:
  zРадио написав:В 2008-м - не был. Но уроки того кризиса хорошо изучил. После чего и о Великой депрессии много литературы прочитал. Не злопыхай

То что ты прочитал много литературы - не делает из тебя эксперта

Про твою жену потом - я не зря писал.
Когда-нибудь, ты поймёшь суть этой фразы. Пока что - тебе эта опция недоступна. Умом не вышел.

А "не злопыхай" - так вся твоя российская суть :)


Лузер, тебе уже чужие жены покоя не дают?
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:30

  zРадио написав:Лузер, тебе уже чужие жены покоя не дают?

Говорю же, опция ума, у тебя - недоступна
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 07 вер, 2021 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:32

  Чукча2 написав:
  zРадио написав:Сегодня мусора в инвестиционных портфелях в разы больше

А какая пирамида в ОВГЗ, тока проткни...

пирамида не в ОВГЗ а в дешевых и доступных деньгах, которые объективно мы не заслуживаем, из-за инфляции. Всё равно до людей те дешевые деньги не дойдут, разве что до успешных выходцев из недвижимости, тех кто угадает когда пик и успеет слиться. Когда дешевая деньга закончится сдуется много чего овгз в первую очередь, недвижимость и курс гривны туда же.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 07 вер, 2021 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:33

  pesikot написав:
  zРадио написав:Лузер, тебе уже чужие жены покоя не дают?

Говорю же, опция ума - недоступна


Спасибо, что говоришь, но это явно лишнее - твой диагноз читается во первых строках каждого комментария :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:33

  zРадио написав:
  Прохожий написав:та согласен с 01.09 уже стартанули парапланировать


Я прогнозировал с 1.10. Но можешь считать как тебе удобно. Все-равно интервал - до месяца предугадать невозможно


МХЗ(март 2020), старт парапланирования назначен через 18 месяцев...
+18 месяцев получается сентябрь 2021
хоть и задачка для 3го класса но для верности пересчитал на калькуляторе несколько раз)
мож НДС забыл добавить ХЗ)

хотя возможно у 3х топов да еще и окулиардных компаний своя арифметика...
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 07 вер, 2021 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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