Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Летом 2008-го ты бы новость о проблемах с Bear Stearns тоже воспринял как флуд.
А ты в 2008 году уже был капец какой умный ? Если такой умный, то почему купил на Минской почти на пике ?
Или ты, как твоя жена, умный потом ?
В 2008-м - не был. Но уроки того кризиса хорошо изучил. После чего и о Великой депрессии много литературы прочитал. Не злопыхай
PS: Минскую купил после того, как она упала в цене вдвое. И купил, чтобы съехать с аренды
PPS: Чукча2, не думаю, что есть какая-то магия дат - тот же Леман был банкротом за несколько месяцев до того, а 15.09 просто признал себя таковым после отказа корейцев купить это ничто. Сегодня мусора в инвестиционных портфелях в разы больше, чем было тогда. Особенно, в сегменте ETF и корп. бондов развивающихся стран
грязнее мусор, чем СDO образца 2008 года в портфеле Лемана трудно найти. Даже невозможно в нынешних реалиях, скорее всего. Просто многое раздуто, но не стоит НОЛЬ.. ЗЫ - благодаря этому форуму, в частности валютной ветке Дяди Саши, я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-.... Кстати, при этом я работал в казначействе банка в то время. Знаю немало казначеев, которые свяо верили в тезис "Юлька не даст. Выборы впереди". Так многие и остались в длинной по гривне..
GADFLY написав:ЗЫ - благодаря этому форуму, в частности валютной ветке Дяди Саши, я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-....
Ждали и были, но потом были по 6.20
Рассказывая историю, рассказывайте до конца, а не до того момента, где вам интересно
zРадио написав:Тебе лишь бы поспорить. В оригинале звучало "от начала коронакризиса". Если ссылаешься на прямую речь, приводи цитаты дословно. Началом кризиса можно считать момент признания и старта борьбы с ним
GADFLY написав:грязнее мусор, чем СDO образца 2008 года в портфеле Лемана трудно найти. Даже невозможно в нынешних реалиях, скорее всего. Просто многое раздуто, но не стоит НОЛЬ..
GADFLY написав:ЗЫ - благодаря этому форуму, в частности валютной ветке Дяди Саши, я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-.... Кстати, при этом я работал в казначействе банка в то время. Знаю немало казначеев, которые свяо верили в тезис "Юлька не даст. Выборы впереди". Так многие и остались в длинной по гривне..
Да и сама Йуля исполняла по полной - "я зачинила світовій кризі українські двері" А уже через 3 недели после этого побежала с протянутой рукой к МВФ...
Я в сентябре 2008-го на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.
Что касается нынешнего состояния рынка - более 20 трлн находится в маржинальных шортах против доллара. Это не просто мусор, это несуществующие средства, которые никаким TARP-ами не удастся восполнить, если инвесторы массово решат зафиксировать прибыль
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 07 вер, 2021 19:49, всього редагувалось 1 раз.
GADFLY написав:ЗЫ - благодаря этому форуму, в частности валютной ветке Дяди Саши, я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-....
Ждали и были, но потом были по 6.20
Рассказывая историю, рассказывайте до конца, а не до того момента, где вам интересно
угомонись. Говорим о "целевых" уровнях: по 5 (грубо говоря), следующий уровень был 8 (грубо говоря), потом 25-27. На которых мы долго стояли и стоим. Краткосрочные провалы на 6.2, ровно как и взлеты на 42 в счет не берем. Мы не менялы на рынке, чтобы тут говорить о скальпинге.
zРадио написав:Тебе лишь бы поспорить. В оригинале звучало "от начала коронакризиса". Если ссылаешься на прямую речь, приводи цитаты дословно. Началом кризиса можно считать момент признания и старта борьбы с ним