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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 78
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
14%
11
6. 1401 - 1500
19%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
8
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:35

  zРадио написав:Спасибо, что говоришь, но это явно лишнее - твой диагноз читается во первых строках каждого комментария :mrgreen:

Слился топ-менеджер.
Аргументов у тебя нет
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:36

  zРадио написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:Летом 2008-го ты бы новость о проблемах с Bear Stearns тоже воспринял как флуд.

А ты в 2008 году уже был капец какой умный ?
Если такой умный, то почему купил на Минской почти на пике ?

Или ты, как твоя жена, умный потом ? :)


В 2008-м - не был. Но уроки того кризиса хорошо изучил. После чего и о Великой депрессии много литературы прочитал. Не злопыхай

PS: Минскую купил после того, как она упала в цене вдвое. И купил, чтобы съехать с аренды

PPS: Чукча2, не думаю, что есть какая-то магия дат - тот же Леман был банкротом за несколько месяцев до того, а 15.09 просто признал себя таковым после отказа корейцев купить это ничто. Сегодня мусора в инвестиционных портфелях в разы больше, чем было тогда. Особенно, в сегменте ETF и корп. бондов развивающихся стран

грязнее мусор, чем СDO образца 2008 года в портфеле Лемана трудно найти. Даже невозможно в нынешних реалиях, скорее всего. Просто многое раздуто, но не стоит НОЛЬ..
ЗЫ - благодаря этому форуму, в частности валютной ветке Дяди Саши, я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-.... Кстати, при этом я работал в казначействе банка в то время. Знаю немало казначеев, которые свяо верили в тезис "Юлька не даст. Выборы впереди". Так многие и остались в длинной по гривне..
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:41

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  Прохожий написав:та согласен с 01.09 уже стартанули парапланировать


Я прогнозировал с 1.10. Но можешь считать как тебе удобно. Все-равно интервал - до месяца предугадать невозможно


март 2020
+18 месяцев получается сентябрь 2021
хоть и задачка для 3го класса но для верности пересчитал на калькуляторе несколько раз)
мож НДС забыл добавить ХЗ)

хотя возможно у 3х топов да еще и окулиардных компаний своя арифметика...


Тебе лишь бы поспорить. В оригинале звучало "от начала коронакризиса". Если ссылаешься на прямую речь, приводи цитаты дословно. Началом кризиса можно считать момент признания и старта борьбы с ним

https://www.cnbc.com/2020/03/15/federal ... ogram.html

Пусть будет 15-е марта, душнила :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:43

  GADFLY написав:ЗЫ - благодаря этому форуму, в частности валютной ветке Дяди Саши, я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-....

Ждали и были, но потом были по 6.20

Рассказывая историю, рассказывайте до конца, а не до того момента, где вам интересно
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-

нереальный гон
в сентябре2008 в Украине все было тихо и спокойно, реальный шторм начался в середине/конце октября а уровни 8-9 проходили ближе к концу года практически упершись в 10
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:48

  zРадио написав:Тебе лишь бы поспорить. В оригинале звучало "от начала коронакризиса". Если ссылаешься на прямую речь, приводи цитаты дословно. Началом кризиса можно считать момент признания и старта борьбы с ним

https://www.cnbc.com/2020/03/15/federal ... ogram.html

Пусть будет 15-е марта, душнила :mrgreen:

Ты сам свой прогноз озвучил.
Никто тебя за хер не тянул.

Теперь за свой прогноз надо держать ответ
Иначе - балабол и трепло.

Вот такая реальность :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:48

  GADFLY написав:грязнее мусор, чем СDO образца 2008 года в портфеле Лемана трудно найти. Даже невозможно в нынешних реалиях, скорее всего. Просто многое раздуто, но не стоит НОЛЬ..


  GADFLY написав:ЗЫ - благодаря этому форуму, в частности валютной ветке Дяди Саши, я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-.... Кстати, при этом я работал в казначействе банка в то время. Знаю немало казначеев, которые свяо верили в тезис "Юлька не даст. Выборы впереди". Так многие и остались в длинной по гривне..


Да и сама Йуля исполняла по полной - "я зачинила світовій кризі українські двері" :lol: А уже через 3 недели после этого побежала с протянутой рукой к МВФ...

Я в сентябре 2008-го на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.

Что касается нынешнего состояния рынка - более 20 трлн находится в маржинальных шортах против доллара. Это не просто мусор, это несуществующие средства, которые никаким TARP-ами не удастся восполнить, если инвесторы массово решат зафиксировать прибыль
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 07 вер, 2021 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:49

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:
Я прогнозировал с 1.10. Но можешь считать как тебе удобно. Все-равно интервал - до месяца предугадать невозможно


март 2020
+18 месяцев получается сентябрь 2021
хоть и задачка для 3го класса но для верности пересчитал на калькуляторе несколько раз)
мож НДС забыл добавить ХЗ)

хотя возможно у 3х топов да еще и окулиардных компаний своя арифметика...


Тебе лишь бы поспорить. В оригинале звучало "от начала коронакризиса". Если ссылаешься на прямую речь, приводи цитаты дословно. Началом кризиса можно считать момент признания и старта борьбы с ним

https://www.cnbc.com/2020/03/15/federal ... ogram.html

Пусть будет 15-е марта, душнила :mrgreen:

дурилочка ты НЕреально смешон :mrgreen:
ну пусть будет с 1.10.
только вот когда уровни цен вернуться на МХЗ от которых и будем парапланировать?
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:49

  pesikot написав:
  GADFLY написав:ЗЫ - благодаря этому форуму, в частности валютной ветке Дяди Саши, я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-....

Ждали и были, но потом были по 6.20

Рассказывая историю, рассказывайте до конца, а не до того момента, где вам интересно

угомонись. Говорим о "целевых" уровнях: по 5 (грубо говоря), следующий уровень был 8 (грубо говоря), потом 25-27. На которых мы долго стояли и стоим. Краткосрочные провалы на 6.2, ровно как и взлеты на 42 в счет не берем. Мы не менялы на рынке, чтобы тут говорить о скальпинге.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:50

  pesikot написав:
  zРадио написав:Тебе лишь бы поспорить. В оригинале звучало "от начала коронакризиса". Если ссылаешься на прямую речь, приводи цитаты дословно. Началом кризиса можно считать момент признания и старта борьбы с ним

https://www.cnbc.com/2020/03/15/federal ... ogram.html

Пусть будет 15-е марта, душнила :mrgreen:

Ты сам свой прогноз озвучил.
Никто тебя за хер не тянул.

Теперь за свой прогноз надо держать ответ
Иначе - балабол и трепло.

Вот такая реальность :)


А я и отвечаю. Когда начался коронакризис по мнению сельского бухгалтера?
zРадио
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