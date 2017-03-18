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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 вер, 2021 19:52
Прохожий написав: GADFLY написав:
я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-
нереальный гон
в сентябре2008 в Украине все было тихо и спокойно, реальный шторм начался в середине/конце октября а уровни 8-9 проходили ближе к концу года практически упершись в 10
я могу ошибаться на пару недель. Давно было, но мне казалось что в конце сентября. Может в октябре это было. Но пятница была точно. По 5-20. В понедельник уже было все по-другому.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:53
zРадио написав:
Я тогда на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.
ТОГДА это когда?
когда гадкий летчик бакс ПА8-9 во сне видел?
в середине сентября2008го?
сказочники бгг)))
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:55
GADFLY написав:
угомонись. Говорим о "целевых" уровнях: по 5 (грубо говоря), следующий уровень был 8 (грубо говоря), потом 25-27. На которых мы долго стояли и стоим. Краткосрочные провалы на 6.2, ровно как и взлеты на 42 в счет не берем. Мы не менялы на рынке, чтобы тут говорить о скальпинге.
Вот так сразу с 8 до 25, без остановок ?
Угомонись.
ЗЫ. Я не злопамятный. Я просто просто злой. И память у меня хорошая
ЗЫЫ. Что это ты возбудился, когда zRadio
задели ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 07 вер, 2021 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:56
Прохожий написав: GADFLY написав:
я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-
нереальный гон
в сентябре2008 в Украине все было тихо и спокойно, реальный шторм начался в середине/конце октября а уровни 8-9 проходили ближе к концу года практически упершись в 10
Экономика падала с августа. Кстати, цены КРЖН - тоже. А курс доллара начал расти еще в июне. С нижней точки 4.5-4.6
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:57
GADFLY написав: Прохожий написав: GADFLY написав:
я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября
, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-
нереальный гон
в сентябре2008 в Украине все было тихо и спокойно, реальный шторм начался в середине/конце октября а уровни 8-9 проходили ближе к концу года практически упершись в 10
я могу ошибаться на пару недель. Давно было, но мне казалось
что в конце сентября. Может в октябре это было
. Но пятница была точно. По 5-20. В понедельник уже было все по-другому.
смешно бгг
думаю в 2008м ты еще пешком под столом мог проходить
кстати
это было в последнюю пятницу октября...
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:58
Прохожий написав: zРадио написав:
Я тогда на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.
ТОГДА это когда?
когда гадкий летчик бакс ПА8-9 во сне видел?
в середине сентября2008го?
сказочники бгг)))
Ты уже сел в лужу со "стабильным курсом до октября". Дальше тебе лучше помалкивать
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:59
Прохожий написав:
я могу ошибаться на пару недель. Давно было, но мне казалось
что в конце сентября. Может в октябре это было
. Но пятница была точно. По 5-20. В понедельник уже было все по-другому.
смешно бгг
думаю в 2008м ты еще пешком под столом мог проходить
кстати
это было в последнюю пятницу октября...[/quote]отвали, убогое, а)))
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Додано: Вів 07 вер, 2021 20:00
zРадио написав:
Экономика падала с августа. Кстати, цены КРЖН - тоже. А курс доллара начал расти еще в июне. С нижней точки 4.5-4.6
Враньё
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Додано: Вів 07 вер, 2021 20:03
zРадио написав: Прохожий написав: zРадио написав:
Я тогда на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.
ТОГДА это когда?
когда гадкий летчик бакс ПА8-9 во сне видел?
в середине сентября2008го?
сказочники бгг)))
Ты уже сел в лужу со "стабильным курсом до октября". Дальше тебе лучше помалкивать
не понял
это о чем?
лучше уж помалкивай ты сидящий в луже постоянно
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Додано: Вів 07 вер, 2021 20:09
pesikot написав: GADFLY написав:
угомонись. Говорим о "целевых" уровнях: по 5 (грубо говоря), следующий уровень был 8 (грубо говоря), потом 25-27. На которых мы долго стояли и стоим. Краткосрочные провалы на 6.2, ровно как и взлеты на 42 в счет не берем. Мы не менялы на рынке, чтобы тут говорить о скальпинге.
Вот так сразу с 8 до 25, без остановок ?
Угомонись.
ЗЫ. Я не злопамятный. Я просто просто злой. И память у меня хорошая
ЗЫЫ. Что это ты возбудился, когда zRadio
задели ?
ты че, малолетнее создание, которое учится софистике на форуме недвиги? Я не говорил, что сразу с 8 до 25, и не с 5 до 25. Давай, проехали. Надеюсь, ты понял, что я хотел сказать. А софистике научишься на профильных вебинарах...
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