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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8482848384848485>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 78
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
14%
11
6. 1401 - 1500
19%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
8
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:52

  Прохожий написав:
  GADFLY написав:я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-

нереальный гон
в сентябре2008 в Украине все было тихо и спокойно, реальный шторм начался в середине/конце октября а уровни 8-9 проходили ближе к концу года практически упершись в 10

я могу ошибаться на пару недель. Давно было, но мне казалось что в конце сентября. Может в октябре это было. Но пятница была точно. По 5-20. В понедельник уже было все по-другому.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Я тогда на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.

ТОГДА это когда?
когда гадкий летчик бакс ПА8-9 во сне видел?
в середине сентября2008го?
сказочники бгг)))
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:55

  GADFLY написав:угомонись. Говорим о "целевых" уровнях: по 5 (грубо говоря), следующий уровень был 8 (грубо говоря), потом 25-27. На которых мы долго стояли и стоим. Краткосрочные провалы на 6.2, ровно как и взлеты на 42 в счет не берем. Мы не менялы на рынке, чтобы тут говорить о скальпинге.

Вот так сразу с 8 до 25, без остановок ?
Угомонись.

ЗЫ. Я не злопамятный. Я просто просто злой. И память у меня хорошая

ЗЫЫ. Что это ты возбудился, когда zRadio задели ?
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 07 вер, 2021 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:56

  Прохожий написав:
  GADFLY написав:я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-

нереальный гон
в сентябре2008 в Украине все было тихо и спокойно, реальный шторм начался в середине/конце октября а уровни 8-9 проходили ближе к концу года практически упершись в 10


Экономика падала с августа. Кстати, цены КРЖН - тоже. А курс доллара начал расти еще в июне. С нижней точки 4.5-4.6
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:57

  GADFLY написав:
  Прохожий написав:
  GADFLY написав:я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-

нереальный гон
в сентябре2008 в Украине все было тихо и спокойно, реальный шторм начался в середине/конце октября а уровни 8-9 проходили ближе к концу года практически упершись в 10

я могу ошибаться на пару недель. Давно было, но мне казалось что в конце сентября. Может в октябре это было. Но пятница была точно. По 5-20. В понедельник уже было все по-другому.

смешно бгг
думаю в 2008м ты еще пешком под столом мог проходить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

кстати
это было в последнюю пятницу октября...
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:58

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Я тогда на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.

ТОГДА это когда?
когда гадкий летчик бакс ПА8-9 во сне видел?
в середине сентября2008го?
сказочники бгг)))


Ты уже сел в лужу со "стабильным курсом до октября". Дальше тебе лучше помалкивать
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 19:59

  Прохожий написав:я могу ошибаться на пару недель. Давно было, но мне казалось что в конце сентября. Может в октябре это было. Но пятница была точно. По 5-20. В понедельник уже было все по-другому.

смешно бгг
думаю в 2008м ты еще пешком под столом мог проходить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

кстати
это было в последнюю пятницу октября...[/quote]
отвали, убогое, а)))
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:00

  zРадио написав:
Экономика падала с августа. Кстати, цены КРЖН - тоже. А курс доллара начал расти еще в июне. С нижней точки 4.5-4.6

Враньё
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:03

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:Я тогда на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.

ТОГДА это когда?
когда гадкий летчик бакс ПА8-9 во сне видел?
в середине сентября2008го?
сказочники бгг)))


Ты уже сел в лужу со "стабильным курсом до октября". Дальше тебе лучше помалкивать

не понял
это о чем?
лучше уж помалкивай ты сидящий в луже постоянно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:09

  pesikot написав:
  GADFLY написав:угомонись. Говорим о "целевых" уровнях: по 5 (грубо говоря), следующий уровень был 8 (грубо говоря), потом 25-27. На которых мы долго стояли и стоим. Краткосрочные провалы на 6.2, ровно как и взлеты на 42 в счет не берем. Мы не менялы на рынке, чтобы тут говорить о скальпинге.

Вот так сразу с 8 до 25, без остановок ?
Угомонись.

ЗЫ. Я не злопамятный. Я просто просто злой. И память у меня хорошая

ЗЫЫ. Что это ты возбудился, когда zRadio задели ?

ты че, малолетнее создание, которое учится софистике на форуме недвиги? Я не говорил, что сразу с 8 до 25, и не с 5 до 25. Давай, проехали. Надеюсь, ты понял, что я хотел сказать. А софистике научишься на профильных вебинарах...
GADFLY
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