Додано: Вів 07 вер, 2021 20:17

zРадио написав: Прохожий написав: не понял

это о чем?

лучше уж помалкивай ты сидящий в луже постоянно не понялэто о чем?лучше уж помалкивай ты сидящий в луже постоянно



Дружище, я понимаю, что у тебя сложности с процентами (отчего ты и реальную динамику КРЖН плохо себе представляешь), но вряд ли подорожавший на 10% доллар подпадает под определение "курсовая стабильность". Это все равно, что сегодня курс не 26,8, а 29,5. Ну совсем прям разницы нет





Дружище, я понимаю, что у тебя сложности с процентами (отчего ты и реальную динамику КРЖН плохо себе представляешь), но вряд ли подорожавший на 10% доллар подпадает под определение "курсовая стабильность". Это все равно, что сегодня курс не 26,8, а 29,5. Ну совсем прям разницы нет

"GADFLY писал(а):

я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-"

ДРУЖИЩЕгде курс про который писал твой друг плохой летчик в обкаканом комбезе?где 8-9???обосрался в очередной раз так и сиди тихо