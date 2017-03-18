Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:не понял это о чем? лучше уж помалкивай ты сидящий в луже постоянно
Дружище, я понимаю, что у тебя сложности с процентами (отчего ты и реальную динамику КРЖН плохо себе представляешь), но вряд ли подорожавший на 10% доллар подпадает под определение "курсовая стабильность". Это все равно, что сегодня курс не 26,8, а 29,5. Ну совсем прям разницы нет
Прохожий написав:не понял это о чем? лучше уж помалкивай ты сидящий в луже постоянно
Дружище, я понимаю, что у тебя сложности с процентами (отчего ты и реальную динамику КРЖН плохо себе представляешь), но вряд ли подорожавший на 10% доллар подпадает под определение "курсовая стабильность". Это все равно, что сегодня курс не 26,8, а 29,5. Ну совсем прям разницы нет
ДРУЖИЩЕ где курс про который писал твой друг плохой летчик в обкаканом комбезе? где 8-9??? обосрался в очередной раз так и сиди тихо
"GADFLY писал(а): я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-"
Прохожий написав:ты реально заипал кстати Я предлагал встретиться в реале и обсудить несовпадающие позиции а кто то "обсикался"(с)зРадист как прыщавый подросток прокладки решают? и кто же это был?)
Вообще-то о прошлом предложении я даже раздумывал, но публика призвала не поддаваться на провокацию. А с прокладками у тебя все же какая-то история - не может эта тема так часто волновать взрослого мужчину
zРадио написав:Я тогда на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.
ТОГДА это когда? когда гадкий летчик бакс ПА8-9 во сне видел? в середине сентября2008го? сказочники бгг)))
Да уж. На этом сайте - детальная ежедневная статистика наличных курсов за последние 15 лет. Курс плавно спускался от 5.05 до 5.9 в середине ноября 2008, а потом уже полетел. Я покупал по 5.973 19 ноября, но уже под 3-х месячный депозит, но без комиссии 5%, которую ввели все банки как раз в этот день.
Прохожий написав:ты реально заипал кстати Я предлагал встретиться в реале и обсудить несовпадающие позиции а кто то "обсикался"(с)зРадист как прыщавый подросток прокладки решают? и кто же это был?)
Вообще-то о прошлом предложении я даже раздумывал, но публика призвала не поддаваться на провокацию. А с прокладками у тебя все же какая-то история - не может эта тема так часто волновать взрослого мужчину
так давай обсудим в оффлайне, обсиканый раздумывающий... ты же "взрослый мужчина", нет? так в чем проблема?