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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8483848484858486>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 78
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
14%
11
6. 1401 - 1500
19%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
8
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:10

  GADFLY написав:
  Прохожий написав:я могу ошибаться на пару недель. Давно было, но мне казалось что в конце сентября. Может в октябре это было. Но пятница была точно. По 5-20. В понедельник уже было все по-другому.

смешно бгг
думаю в 2008м ты еще пешком под столом мог проходить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

кстати
это было в последнюю пятницу октября...

отвали, убогое, а)))[/quote]
УБОГИЙ,
ты даже цитату порезал так что приписал свои высеры мне
ОТВАЛИ и не гадь на ветке

АУ, МОДЕРАТОРЫ???!!!
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:14

  Прохожий написав:не понял
это о чем?
лучше уж помалкивай ты сидящий в луже постоянно :mrgreen:


Дружище, я понимаю, что у тебя сложности с процентами (отчего ты и реальную динамику КРЖН плохо себе представляешь), но вряд ли подорожавший на 10% доллар подпадает под определение "курсовая стабильность". Это все равно, что сегодня курс не 26,8, а 29,5. Ну совсем прям разницы нет :mrgreen:


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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зубожиння налицо, владелец 300 крузера на парковке Метро!!!Зображення

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:17

  zРадио написав:
  Прохожий написав:не понял
это о чем?
лучше уж помалкивай ты сидящий в луже постоянно :mrgreen:


Дружище, я понимаю, что у тебя сложности с процентами (отчего ты и реальную динамику КРЖН плохо себе представляешь), но вряд ли подорожавший на 10% доллар подпадает под определение "курсовая стабильность". Это все равно, что сегодня курс не 26,8, а 29,5. Ну совсем прям разницы нет :mrgreen:


Зображення

ДРУЖИЩЕ
где курс про который писал твой друг плохой летчик в обкаканом комбезе?
где 8-9???
обосрался в очередной раз так и сиди тихо :mrgreen:

"GADFLY писал(а):
я впрыгнул в самую дорогую катлету в пятницу по 5-20 в каких-то числах треьей декады сентября, утром в понедельник уже все было кончено и нас ждали новые уровни по 8-9-"
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:22

  Прохожий написав:ДРУЖИЩЕ
где курс про который писал твой друг плохой летчик?
где 8-9???
обосрался в очередной раз так и сиди тихо :mrgreen:


Мой друг? Просто форумчанин, с которым приятно вести беседу. Если бы ты не сикался на людей, как прыщавый подросток, был бы для меня в этой же категории даже с несовпадающей позицией
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:28

  zРадио написав:
  Прохожий написав:ДРУЖИЩЕ
где курс про который писал твой друг плохой летчик?
где 8-9???
обосрался в очередной раз так и сиди тихо :mrgreen:


Мой друг? Просто форумчанин, с которым приятно вести беседу. Если бы ты не сикался, как прыщавый подросток, был бы для меня в этой же категории даже с несовпадающей позицией

ты реально заипал
кстати Я предлагал встретиться в реале и обсудить несовпадающие позиции
а кто то "обсикался"(с)зРадист как прыщавый подросток
прокладки решают?
и кто же это был?)
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:37

  Прохожий написав:ты реально заипал
кстати Я предлагал встретиться в реале и обсудить несовпадающие позиции
а кто то "обсикался"(с)зРадист как прыщавый подросток
прокладки решают?
и кто же это был?)


Вообще-то о прошлом предложении я даже раздумывал, но публика призвала не поддаваться на провокацию. А с прокладками у тебя все же какая-то история - не может эта тема так часто волновать взрослого мужчину
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 20:56

  zРадио написав:Лузер, тебе уже чужие жены покоя не дают?


А ты еще и женат? :shock:
Я не понимаю эту женщину. :?
Уже лучше самой теребонькаться. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:04

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Я тогда на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.

ТОГДА это когда?
когда гадкий летчик бакс ПА8-9 во сне видел?
в середине сентября2008го?
сказочники бгг)))


Да уж. На этом сайте - детальная ежедневная статистика наличных курсов за последние 15 лет. Курс плавно спускался от 5.05 до 5.9 в середине ноября 2008, а потом уже полетел. Я покупал по 5.973 19 ноября, но уже под 3-х месячный депозит, но без комиссии 5%, которую ввели все банки как раз в этот день.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:26

  zРадио написав:
  Прохожий написав:ты реально заипал
кстати Я предлагал встретиться в реале и обсудить несовпадающие позиции
а кто то "обсикался"(с)зРадист как прыщавый подросток
прокладки решают?
и кто же это был?)


Вообще-то о прошлом предложении я даже раздумывал, но публика призвала не поддаваться на провокацию. А с прокладками у тебя все же какая-то история - не может эта тема так часто волновать взрослого мужчину

так давай обсудим в оффлайне, обсиканый раздумывающий...
ты же "взрослый мужчина", нет?
так в чем проблема?
Прохожий
 
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