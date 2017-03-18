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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8483848484858486

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 78
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
14%
11
6. 1401 - 1500
19%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
8
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:33

  change_pm написав:Якщо тебе визначать резидентом, будь-ласка відкашляй 1.5% ))) і в договорах про подвійне оподаткування про ВЗ нічого немає, бо він не податок на доходи, а окремий збір.

Тому, якщо дійсно зібрались "прорєдіть ряди" уклоністов, то треба готуватись усім, навіть, ККЦ )))


Ну ладно заплачу. Это же на благо своей страны. К тому, что собственность обязывает и надо платить налоги я привык давно. Военный сбор платил при покупке квартиры и машины. Летом заплатил только налог на землю, а до моей недвижимости загребущие руки государства так еще и не дошли ... Тем более это местный налог, а это наш благоустрий, который нам всем нужен. Военный сбор на войну с русской гадиной, тоже дело архиважное.
Заплатим все, что должны. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:41

  adeges написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:Я тогда на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.

ТОГДА это когда?
когда гадкий летчик бакс ПА8-9 во сне видел?
в середине сентября2008го?
сказочники бгг)))


Да уж. На этом сайте - детальная ежедневная статистика наличных курсов за последние 15 лет. Курс плавно спускался от 5.05 до 5.9 в середине ноября 2008, а потом уже полетел. Я покупал по 5.973 19 ноября, но уже под 3-х месячный депозит, но без комиссии 5%, которую ввели все банки как раз в этот день.

тут "экспертов" через одного
только вот Я лично это время помню в отличии от них
вы так понимаю тоже)

апд
в декабре наливал страждущим ПА9,8 покупал "воздух над котлованом")
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