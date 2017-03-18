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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 07 вер, 2021 21:33
change_pm написав:
Якщо тебе визначать резидентом, будь-ласка відкашляй 1.5% ))) і в договорах про подвійне оподаткування про ВЗ нічого немає, бо він не податок на доходи, а окремий збір.
Тому, якщо дійсно зібрались "прорєдіть ряди" уклоністов, то треба готуватись усім, навіть, ККЦ )))
Ну ладно заплачу. Это же на благо своей страны. К тому, что собственность обязывает и надо платить налоги я привык давно. Военный сбор платил при покупке квартиры и машины. Летом заплатил только налог на землю, а до моей недвижимости загребущие руки государства так еще и не дошли ... Тем более это местный налог, а это наш благоустрий, который нам всем нужен. Военный сбор на войну с русской гадиной, тоже дело архиважное.
Заплатим все, что должны.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 21:41
adeges написав: Прохожий написав: zРадио написав:
Я тогда на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.
ТОГДА это когда?
когда гадкий летчик бакс ПА8-9 во сне видел?
в середине сентября2008го?
сказочники бгг)))
Да уж. На этом сайте - детальная ежедневная статистика наличных курсов за последние 15 лет. Курс плавно спускался от 5.05 до 5.9 в середине ноября 2008, а потом уже полетел. Я покупал по 5.973 19 ноября, но уже под 3-х месячный депозит, но без комиссии 5%, которую ввели все банки как раз в этот день.
тут "экспертов" через одного
только вот Я лично это время помню в отличии от них
вы так понимаю тоже)
апд
в декабре наливал страждущим ПА9,8 покупал "воздух над котлованом")
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Додано: Вів 07 вер, 2021 21:56
adeges написав: Прохожий написав: zРадио написав:
Я тогда на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.
ТОГДА это когда?
когда гадкий летчик бакс ПА8-9 во сне видел?
в середине сентября2008го?
сказочники бгг)))
Да уж. На этом сайте - детальная ежедневная статистика наличных курсов за последние 15 лет. Курс плавно спускался от 5.05 до 5.9 в середине ноября 2008, а потом уже полетел. Я покупал по 5.973 19 ноября, но уже под 3-х месячный депозит, но без комиссии 5%, которую ввели все банки как раз в этот день.
для того чтобы обсудить рост курса в 2008 и соответствующее падение недвиги из-за мирового кризиса (и кризиса в наших головах, в том числе) - надо обязательно выкладывать графики дневные движения наличного курса гривны?)) А почему не почасовые, в разрезе дня?)) Разговор же был о глобальном тренде и о том, что благодаря этому форуму, а не казначейству банка, в котором я работал, я успел вложиться почти на минимумах. Полностью вышел из гривны- за что формучанам огромное спасибо. Но нашлись флудисты, наподобие Прохожего, которые дое...сь до каких-то неточностей в датах и начали накидывать Г на вентилятор. Ну у них это в роду, как посмотрю. ЗЫ- то что ты запомнил так точно ЗАВЕТНУЮ дату твоего вхождения в вечно конвертируемый, события, которое было АЖ 13 лет назад .....- ну...или у тебя память математическая- честь и хвала, либо эта дата была для тебя сродни взятию Берлина или Бастилии (смотря откуда родом)и "ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ" или "Марсельеза" соответственно-тогда сорри, ты все близко воспринимаешь к сердцу, и не надо так- долго не протянешь, ведь у нас еще много интересного впереди с нашим курсом)))) Как там у Пушкина-
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг
Держись, в общем)))
Востаннє редагувалось GADFLY
в Вів 07 вер, 2021 23:10, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 22:15
Прохожий написав: zРадио написав:
Я прогнозировал с 1.10
Прохожий написав:
та согласен с 01.09 уже стартанули парапланировать
. Но можешь считать как тебе удобно. Все-равно интервал - до месяца предугадать невозможно
МХЗ(март 2020), старт парапланирования назначен через 18 месяцев...
+18 месяцев получается сентябрь 2021
хоть и задачка для 3го класса но для верности пересчитал на калькуляторе несколько раз)
мож НДС забыл добавить ХЗ)
хотя возможно у 3х топов да еще и окулиардных компаний своя арифметика...
да ну нет!
там не так было же
там было шо начиная с мартовских хаев (ну пусть будет с начала пандемии) недвига должна была плавно парапланировать на 1% в месяц и достичь дна на отрезке с сентября 21го по сентябрь 22го, потом обещался столь же плавный рост
фактор и само появление гигантской массы вертолетных денег, повлекшие за собой подорожание всего и вся, наш увешанный медалями по яйца «маститый эксперт» тупо праипал
как и рост котлованов вследствии подорожания себестоимости строительства, потянувший за собой все остальные сегменты недвиги
и это все в отсутствие реально работающей ипотеки
гнилые и бакланские базары этого субъекта обсуждать смысла не вижу вообще, я ему уши хотел надрать еще в марте 19го, но он слился еще тогда
дерский он тока в инете
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